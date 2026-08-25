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25 Aug 2026
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Kronika

Klosi nis dëgjesat për ‘Territorialen’ kundërshton bashkimin me Matin

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Bashkia e Klosit ka nisur konsultimet me qytetarët për reformën e re administrative-territoriale, ndërsa në tryezën e parë të dëgjesës publike, në Njësinë Administrative Xibër, banorët shprehën kundërshtimin ndaj propozimit për bashkimin me Bashkinë e Matit.

Shqetësimi kryesor i banorëve lidhet me distancën dhe aksesin në shërbimet publike. Sipas tyre, bashkimi do të nënkuptonte që qytetarët nga fshatrat e Xibrit, përfshirë Këtën, të udhëtonin drejt Burrelit për të marrë shërbime, duke përballuar më shumë shpenzime dhe kohë.

Banorët argumentuan gjithashtu se Klosi ka mundësi të konsiderueshme për zhvillim ekonomik, veçanërisht pas përmirësimit të infrastrukturës dhe hapjes së Rrugës së Arbrit. Për këtë arsye, ata kërkojnë që bashkia të vijojë të funksionojë si njësi më vete e qeverisjes vendore.

Dëgjesat publike pritet të vijojnë edhe në tre njësitë e tjera administrative të Bashkisë Klos. Në përfundim të procesit të konsultimit me komunitetin, Bashkia Klos do të përcaktojë qëndrimin e saj zyrtar për propozimin e reformës territoriale.

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