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Eksperti i Prokurorisë për rastin “Pulse”: Gjendja e objektit në vitin 2012 nuk e ka shkaktuar pasojën e zjarrit në vitin 2025

· 2 min lexim

Ekspertët e ndërtimtarisë në seancën e sotme për rastin “Puls” po u përgjigjen pyetjeve të mbrojtjes. Në fokus të marrjes në pyetje janë gjetjet lidhur me materialet e përdorura në objekt, veçanërisht sfungjeri poliuretanik për izolim akustik, si dhe rikonstruksionet dhe ndërhyrjet në strukturën e objektit.

Profesori i Fakultetit të Ndërtimtarisë në Shkup, Goran Markovski, në cilësinë e ekspertit të angazhuar nga Prokuroria Publike, po u përgjigjet pyetjeve të mbrojtjes.

Gjatë marrjes në pyetje, avokati e pyeti Markovskin nëse pajtohet se gjendja e objektit në ditën kur ai ishte dhënë me qira, në dhjetor të vitit 2012, nuk është shkak për pasojat e zjarrit.

Markovski u përgjigj: “Po, për pasoja të tilla, pajtohem!”

Përgjigjja u dha në kuadër të ekspertizës për shkaqet dhe pasojat e zjarrit.

Në seancën e kaluar, sipas asaj që u prezantua në ekspertizë, u evidentuan disa lëshime lidhur me objektin dhe veprimet e institucioneve kompetente: Nuk ishte përgatitur dokumentacioni i duhur teknik; Nuk ishte siguruar kryerës profesional dhe mbikëqyrje; nuk kishte kontroll të cilësisë dhe nuk ishin ndërmarrë të gjitha masat e parapara për mbrojtje nga zjarri; Nuk ishte kryer mbikëqyrje inspektuese nga inspektori i autorizuar i ndërtimtarisë; Nuk ishte kryer mbikëqyrje inspektuese nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim; Nuk ishte konstatuar përmbushja ose mospërmbushja e kushteve minimale teknike nga Inspektorati Shtetëror i Tregut; Ishte dhënë pëlqim nga Ministria e Punëve të Brendshme, pavarësisht mangësive në zgjidhjen e komunikacionit”.

Ekspertiza dhe pyetjet e mbrojtjes vazhdojnë, ndërsa në qendër të shqyrtimit janë shkaqet e zjarrit dhe lidhja shkakësore mes gjendjes së objektit, ndërhyrjeve të mëvonshme dhe pasojave të zjarrit.

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