Koalicioni ‘Narodna Srbija’ tërhiqet nga gara zgjedhore dhe mbështet Listën Studentore
Tre partitë opozitare — Lëvizja Popullore e Mirosllav Aleksiçit, Kryengritja Ekologjike e Aleksandar Jovanoviçit dhe Fytyra e Re e Serbisë e Millosh Parandiloviçit — dorëzuan 10.500 firma në Komisionin Republikan Zgjedhor, por vendosën të tërhiqen nga gara për t'i dhënë mbështetje Listës Studentore për zgjedhjet e 25 tetorit.
Koalicioni opozitar “Narodna Srbija”, i përbërë nga Lëvizja Popullore e Serbisë e Mirosllav Aleksiçit, Kryengritja Ekologjike e Aleksandar Jovanoviçit dhe Fytyra e Re e Serbisë e Millosh Parandiloviçit, dorëzoi sot firmat në Komisionin Republikan Zgjedhor (RIK) dhe njëkohësisht u tërhoq nga fushata zgjedhore, duke i dhënë mbështetje Listës Studentore.
Iniciativa erdhi nga Millosh Parandiloviçi: kryesia e Fytyrës së Re të Serbisë vendosi njëzëri t’u propozojë partnerëve të koalicionit tërheqjen e listës “Narodna Srbija” nga zgjedhjet e ardhshme dhe mbështetjen e listës së studentëve — përndryshe, Fytyra e Re e Serbisë do të largohej vetë nga koalicioni.
Mirosllav Aleksiçi deklaroi para RIK-ut se kishin arritur të mblidhnin 10.500 firma, por kishin marrë vendimin se gjëja më e mirë është tërheqja e listës zgjedhore dhe mbështetja e luftës së studentëve, raporton N1.
“Falë studentëve, pas tragjedisë së tmerrshme në Novi Sad, qytetarët u ngritën të luftojnë për liri dhe një vend normal,” tha Aleksiçi. Sipas tij, studentët dhanë shkëndijën e munguar të rinisë që i vuri në lëvizje qytetarët.
Ai shtoi se politikanët bënë gjithçka që kishin në dorë — ishin kudo, në rrugë, para kordonëve, ndihmuan në çdo mënyrë luftën e studentëve dhe qytetarëve, dhe u përpoqën të përfaqësonin interesat e qytetarëve në parlament. “Nuk donim të merrnim rroga pa folur për atë që bën regjimi. Nuk donim të fshiheshim pas atyre fëmijëve që e nisën ortekun”, tha Aleksiçi.
Burimi: Danas
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