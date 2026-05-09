S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 95.42 ▲0.64%
ARI 4,731 ▲0.42%
EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
BTC $80,414 ▲ +0.64% ETH $2,316 ▲ +1.51% XRP $1.4204 ▲ +2.46% SOL $93.4300 ▲ +5.7%
Maqedonia

Koalicioni “VLEN” sot do të mbajë Kongresin për bashkimin e pesë subjekteve politike në një parti të vetme

· 2 min lexim

Koalicioni politik “VLEN” sot në Shkup do të mbajë Kongresin për bashkimin e pesë subjekteve politike në një trup të vetëm politik.

Procesi i bashkimit të partive të koalicionit, i cili është pjesë e shumicës qeverisëse, pritet të konfirmohet nga mbi 805 delegatë në kongresin që do të mbahet pasdite me fillim në ora 17:00 në Filharmoninë e Maqedonisë. Pas regjistrimit të delegatëve, është paraparë pjesa solemne me fjalime të nikoqirëve dhe mysafirëve, ndërsa më pas do të ketë deklarata nga liderët e VLEN-it dhe pjesa punuese e kongresit, paralajmëroi Komisioni për organizimin e Kongresit për bashkimin e VLEN-it.

Nga “VLEN” dje në një konferencë për shtyp u porosit se ky ndryshim përfaqëson akt të përgjegjësisë ndaj qytetarëve dhe dëshmi se interesi i përbashkët mund të vendoset mbi prioritetet e ngushta partiake.

“Platforma jonë politike bazohet në orientimin e qendrës së djathtë me fokus në barazinë reale të shqiptarëve në institucione, shtetin juridik, luftën e pa kompromis kundër korrupsionit dhe zbatimin thelbësor të Marrëveshjes së Ohrit”, tha në konferencë për shtyp përfaqësuesi i “VLEN”, Driton Sulejmani.

