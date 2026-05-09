S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 95.42 ▲0.64%
ARI 4,731 ▲0.42%
EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
BTC $80,414 ▲ +0.64% ETH $2,316 ▲ +1.51% XRP $1.4204 ▲ +2.46% SOL $93.4300 ▲ +5.7%
Kosova

LDK vendos, Osmani kandidate për presidente dhe bartëse e listës, Abdixhiku kandidat për kryeministër

· 2 min lexim

Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot ka vendosur që Vjosa Osmani të jetë kandidate e LDK-së për presidente dhe bartëse e listës zgjedhore, ndërsa Lumir Abdixhiku kandidat për kryeministër.

Abdixhiku në një deklaratë për media pas mbledhjes së Këshillit tha se LDK e votoi në unanimitet të plotë propozimin e Kryesisë që në zgjedhjet e 7 qershorit Vjosa Osmani të jetë kandidate për presidente, Abdixhiku për kryeministër dhe lista zgjedhore t’i ketë 110 kandidatë për deputetë.

Ai theksoi se Osmani do të jetë bartëse e listës zgjedhore dhe do të jetë vetë e 20-ta në listën e LDK-së.

“Në këtë drejtim të ofrojmë një platformë zhvillimore të brendshme, integruese jashtë që i kthen dinjitetin politikës kosovare dhe përfaqësimit të Kosovës”, tha ai, raporton Telegrafi.

Abdixhiku theksoi tutje se të dielën në ora 18:00 do të jetë tubimi i bashkimit, ku të pranishmëve do t’i adresohet vetë ai dhe Vjosa Osmani.

“Ishte atmosferë pozitive, ishte frymë bashkëpunimi, ishte frymë përbashkimi. Siç e kam thënë po përpiqemi deri të martën të bëjmë bashkimin e gjithë atyre që duan të jenë pjesë e kësaj gare dhe në këtë drejtim nuk kemi përjashtime për askënd.

Është një momentum historik për LDK-në. Po përpiqemi t’i afrojmë të gjithë pavarësisht dallimeve…”, tha ai.

