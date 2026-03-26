Kombëtarja mbyll përgatitjet, gjithçka gati për sfidën e nesërme të play off-it të Botërorit 2026
Kombëtarja shqiptare ka mbyllur përgatitjet për ndeshjen e nesërme ndaj Polonisë, e vlefshme për fazën play off të Botërorit 2026 që do të luhet në orën 20:45 në stadiumin “PGE Narodowy”.
Kuqezinjtë e drejtuar nga trajneri Silvinjo zhvilluan një seancë të plotë stërvitore, ndërsa Departamenti i Komunikimit në Fshf bën me dije se të gjithë lojtarët janë gati për sfidën ndaj Polonisë.
Atmosfera brenda grupit është shumë pozitive dhe i gjithë ekipi dhe stafi është i motivuar për të zhvilluar një ndeshje të mirë.
