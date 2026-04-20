Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 20 April 2026
S&P 500 7,100 ▼0.37%
DOW 49,363 ▼0.17%
NASDAQ 24,334 ▼0.55%
NAFTA 87.52 ▲5.97%
ARI 4,815 ▼1.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,488 ▼ -0.18% ETH $2,308 ▼ -0.62% XRP $1.4298 ▲ +0.26% SOL $85.6700 ▼ -0.52%
20 Apr 2026
Breaking
Të akuzuarit në rastin "Pulse" i përkeqësohet gjendja shëndetësore në gjykatë Deda: Kurti dëshiron kontroll absolut, s'do president konsensual Ish-presidenti i Barcelonës zbulon: Një klub ishte gati të paguante 400 milionë euro për Messin Janevska: Ligji për arsimin e lartë tashmë është përmbyllur, mirëpo është e drejtë ti dëgjojmë të gjithë ​Buxheti për Lojërat Mesdhetare përplasë deputetët në komision
Menu
Politika

Komisioni i Infrastrukturës, rrëzohet nisma për krizën e karburanteve, Shqipëria drejton Presidencën e Transportit Rajonal

· 3 min lexim

Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm u mblodh këtë të hënë për të shqyrtuar sfidat e sigurisë energjetike dhe ecurinë e reformave në transportin rajonal. Mbledhja u karakterizua nga debate mbi qartësinë ligjore të nismave të opozitës dhe vlerësime pozitive për rolin udhëheqës të Shqipërisë në projektet e transportit ballkanik.

Pika e parë e rendit të ditës ishte projektligji i propozuar nga deputeti Eno Bozdo, i cili synonte krijimin e një kuadri ligjor për menaxhimin e krizave të hidrokarbureve. Duke iu referuar tensioneve gjeopolitike në Lindjen e Mesme, Bozdo argumentoi se Shqipëria ka nevojë për instrumente institucionale që garantojnë stabilitetin e çmimeve dhe mbrojnë konsumatorin nga goditjet e tregut ndërkombëtar.

“Qëllimi është pajisja e shtetit me mjete ligjore për të garantuar sigurinë e furnizimit dhe stabilitetin e çmimeve, duke u përafruar njëkohësisht me standardet dhe direktivat e Bashkimit Evropian për energjinë,” u shpreh Bozdo gjatë prezantimit.

Megjithatë, nisma hasi në kundërshtimin e mazhorancës. Relatorja Besa Spaho vuri në dukje se projektligji paraqiste problematika në pothuajse të gjitha nenet e tij. Sipas Spahos, propozimi nuk respektonte parimin e “qartësisë dhe parashikueshmërisë” që kërkon jurisprudenca kushtetuese për ligje të kësaj natyre. Pas diskutimeve, anëtarët e komisionit votuan kundër projektligjit në parim.

Shqipëria në krye të Komunitetit të Transportit për vitin 2025

Në pjesën e dytë, vëmendja u zhvendos te bashkëpunimi rajonal, ku drejtori i Sekretariatit të Përhershëm të Komunitetit të Transportit, Matej Zakonjšek, prezantoi Raportin Vjetor 2025. Ky vit shënon një moment rëndësie për diplomacinë infrastrukturore, pasi Shqipëria mban presidencën e Komitetit Drejtues Rajonal.

Zakonjšek vlerësoi progresin e bërë në Shqipëri gjatë vitit 2025, duke u ndalur në pikat kryesore:

Përmirësimi i kuadrit rregullator, harmonizimi me direktivat e BE-së për sigurinë dhe menaxhimin rrugor.

Linjat e Gjelbra, lehtësimi i transportit ndërkufitar dhe reduktimi i pritjeve në pikat doganore.

Modernizimi i aseteve, përparimi në projektet rrugore strategjike dhe menaxhimin e infrastrukturës ekzistuese.

“Roli aktiv i Shqipërisë në krye të presidencës është një domosdoshmëri për avancimin e prioriteteve strategjike që lidhin rajonin me rrjetet evropiane,” theksoi Zakonjšek.

Anëtarët e komisionit u ndalën në diskutime mbi kapacitetet planifikuese të institucioneve shqiptare, duke kërkuar më shumë efikasitet në zbatimin e reformave sektoriale për të rritur performancën e transportit rrugor dhe hekurudhor në vend.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

