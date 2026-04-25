Privohet nga liria shtetasi i Maqedonisë së Veriut në Vlorë, dyshohet për kultivim dhe shitje të lëndëve narkotike Deputetja e LVV-së: LDK e mbylli marrëveshjen më 20 prill, sot kërkon marrëveshje dhe "president partiak" Asllani gol, Hajdari asist. Shqiptarët shkëlqejnë në fitoren e Hoffenheim në transfertën ndaj Hamburger (video) Kosova/ Drenica vazhdon serinë pozitive, fiton edhe ndaj Prishtinës së Re LSDM: Qeveria e Mickoskit me patriota të rremë, me funksionarë që kanë pasaporta bullgare
Kosova/ Drenica vazhdon serinë pozitive, fiton edhe ndaj Prishtinës së Re

Drenica ka vazhduar ecurinë pozitive në AlbiMall Superligën e Kosovës, duke regjistruar edhe një fitore të rëndësishme në kuadër të xhiros së 30-të.

Skuadra kuqezi nga Skenderaj triumfoi në udhëtim ndaj Prishtinës së Re me rezultat 3:2, në një përballje të luftuar që u vendos në detaje. Ndeshja u zhvillua në Kampin Nacional të FFK-së në Hajvali, në terrenin me bar sintetik.

Kreshnik Uka ishte lojtari më i dalluar i takimit, duke realizuar dy gola për mysafirët, ndërsa një tjetër gol për Drenicën e shtoi Jeton Krasniqi.

Për Prishtinën e Re realizuan Kargbo dhe Vedji, derisa kjo humbje vjen pas një serie pozitive prej një fitoreje dhe një barazimi, duke e ndalur ritmin e tyre në këtë fazë të rëndësishme të kampionatit.

Falë kësaj fitoreje, Drenica shkon në kuotën e 38 pikëve dhe mban pozitën e shtatë në renditje, duke krijuar distancë prej pesë pikësh nga Ferizaj dhe Llapi, që kanë një ndeshje më pak të zhvilluar.

Ndërkohë, Prishtina e Re mbetet në fund të tabelës me 28 pikë.

