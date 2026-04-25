Kosova/ Drenica vazhdon serinë pozitive, fiton edhe ndaj Prishtinës së Re
Drenica ka vazhduar ecurinë pozitive në AlbiMall Superligën e Kosovës, duke regjistruar edhe një fitore të rëndësishme në kuadër të xhiros së 30-të. Skuadra kuqezi nga Skenderaj triumfoi në udhëtim ndaj Prishtinës së Re me rezultat 3:2, në një përballje të luftuar që u vendos në detaje. Ndeshja u zhvillua në Kampin Nacional të FFK-së […]
Skuadra kuqezi nga Skenderaj triumfoi në udhëtim ndaj Prishtinës së Re me rezultat 3:2, në një përballje të luftuar që u vendos në detaje. Ndeshja u zhvillua në Kampin Nacional të FFK-së në Hajvali, në terrenin me bar sintetik.
Kreshnik Uka ishte lojtari më i dalluar i takimit, duke realizuar dy gola për mysafirët, ndërsa një tjetër gol për Drenicën e shtoi Jeton Krasniqi.
Për Prishtinën e Re realizuan Kargbo dhe Vedji, derisa kjo humbje vjen pas një serie pozitive prej një fitoreje dhe një barazimi, duke e ndalur ritmin e tyre në këtë fazë të rëndësishme të kampionatit.
Falë kësaj fitoreje, Drenica shkon në kuotën e 38 pikëve dhe mban pozitën e shtatë në renditje, duke krijuar distancë prej pesë pikësh nga Ferizaj dhe Llapi, që kanë një ndeshje më pak të zhvilluar.
Ndërkohë, Prishtina e Re mbetet në fund të tabelës me 28 pikë.
