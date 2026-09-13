☀️
Tiranë 28°C · Kthjellët 13 September 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 100.05 ▼2.37%
ARI 4,409 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $76,746 ▼ -0.71% ETH $2,478 ▼ -2.19% XRP $1.3398 ▼ -2.12% SOL $99.6600 ▼ -2.29%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
13 Sep 2026
Breaking
“Prishtina ka votu për zhvillim”, Rama pret në takim delegacionin nga familja mbretërore saudite Suvlaki grek — mish i marinuar i pjekur në hell, servirur në bukë pite U nis me kallash për të vrarë 35-vjeçarin, arrestohet i riu në Rrogozhinë. Procedohet edhe një vajzë, roli i saj Tampa Bay Rays siguruan vend në plejof pas fitores 3-1 ndaj Astros, udhëheqin AL East Lëndimet para javës së parë në ligën amerikane të futbollit: Joey Porter Jr. dhe Alvin Kamara rrezikojnë të mos luajnë të dielën
Menu
Kosova

Kosova me qasje pa viza në 54 destinacione, pasaporta renditet e 101-ta

· 1 min lexim

Pasaporta e Kosovës ka shënuar rezultat mobiliteti prej 91 në raportin e shtatorit për pasaportat, ndërsa qasja globale është vlerësuar në 46 për qind.

Sipas të dhënave të raportit, mbajtësit e pasaportës së Kosovës mund të udhëtojnë në 54 destinacione pa vizë, ndërsa në 33 destinacione kanë qasje përmes vizës në mbërritje ose procedurave të lehtësuara. Për katër destinacione kërkohet autorizim elektronik udhëtimi, ndërsa për 107 destinacione kërkohet vizë paraprake.

Në Evropë, qasja totale e pasaportës së Kosovës arrin në 84.8 për qind, me 39 vende të arritshme pa vizë.

Në renditjen globale, Kosova pozicionohet në vendin e 101-të, ndërsa në renditjen evropiane renditet e 47-ta nga 47 vende.

Të dhënat historike të raportit tregojnë se rezultati i mobilitetit të pasaportës së Kosovës ka ndryshuar ndër vite. Në vitin 2023 ishte 57, në 2024 u rrit në 93, ndërsa në 2025 ishte 92. Në vitin 2026, rezultati është 91.

Raporti përfshin edhe të dhëna për renditjen e mikpritjes, reciprocitetin e vizave, mbulimin sipas rajoneve, kohëzgjatjen e qëndrimit dhe procedurat e veçanta të hyrjes./kp/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu