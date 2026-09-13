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13 Sep 2026
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Receta gatimi

Suvlaki grek — mish i marinuar i pjekur në hell, servirur në bukë pite

· 2 min lexim

Suvlaki është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës greke: copëza mishi të marinuara që piqen në hell mbi prush ose në skarë, pastaj mbështillen në bukë pite të ngrohtë me tzatziki, domate dhe qepë. Ja receta autentike për ta përgatitur në shtëpi.

Përbërësit (për 4 persona):

  • 600 g mish derri ose pule, i prerë në kubikë 3 cm
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • Lëngu i 1 limoni
  • 2 thelpinj hudhre të shtypur
  • 1 lugë çaji rigon të thatë
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1/2 lugë çaji piper i zi
  • 4 bukë pite
  • 200 g salcë tzatziki
  • 2 domate të prera në feta
  • 1 qepë e kuqe e prerë hollë
  • Patate të skuqura (sipas dëshirës, për servirje)

Hapat e përgatitjes:

  1. Në një tas të madh përziej vajin e ullirit, lëngun e limonit, hudhrën, rigonin, kripën dhe piperin.
  2. Shto kubikët e mishit, përzieji mirë që të mbulohen me marinadë, mbuloje tasin dhe lëre në frigorifer për të paktën 2 orë (idealisht 4 orë).
  3. Hiqe mishin nga marinada dhe vendose kubikët në hellza metalike ose druri (nëse janë druri, zhytini në ujë 30 minuta më parë).
  4. Ngroh skarën ose një tigan grill në zjarr mesatar-të lartë dhe piqi hellzat 12–15 minuta, duke i kthyer herë pas here, derisa mishi të marrë ngjyrë të artë dhe të piqet plotësisht.
  5. Ngroh bukët pite në skarë ose në tigan për 1 minutë nga secila anë.
  6. Hiq mishin nga hellzat, vendoseni në bukën pite, shto tzatziki, domate, qepë dhe patate të skuqura sipas dëshirës, mbështille dhe shërbeje menjëherë.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (+ 2 orë marinim) | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: 4

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