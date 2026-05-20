KQZ plotëson vakancën në Korçë, Dejvi Hoxha merr mandatin e këshilltarit bashkiak pas largimit të Erjon Nexhipit
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zyrtarizuar plotësimin e një vendi vakant në përbërjen e Këshillit Bashkiak të Korçës. Përmes një vendimi të firmosur nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, mandati i ndërprerë i një prej këshilltarëve socialistë i ka kaluar zyrtarisht emrit vijues në listën shumemërore të të njëjtit subjekt politik.
Dorëheqja dhe kalimi i mandatit sipas Kodit Zgjedhor
Procedura ka nisur pas njoftimit zyrtar të përcjellë nga Këshilli i Bashkisë Korçë më datë 30 mars 2026, ku bëhej me dije krijimi i vakancës nga këshilltari Erjon Ramadan Nexhipi, i zgjedhur nën logon e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”.
Në zbatim të nenit 164 të Kodit Zgjedhor, KQZ-ja kreu verifikimet e listave pararendëse për të përcaktuar pasuesin ligjor. Sipas renditjes, mandati i takoi kandidatit me numër rendor 24 në listën shumemërore, Dejvi Servet Hoxha.
Verifikimi i pastërtisë së figurës dhe dekriminalizimi
Përpara marrjes zyrtare të detyrës, kandidati i ri i nënshtrua procesit të verifikimit të integritetit të figurës, në përputhje me ligjin e njohur të dekriminalizimit.
Pasi Hoxha depozitoi formularin e vetëdeklarimit, KQZ-ja kërkoi informacion të detajuar nga institucionet ligjzbatuese për të garantuar ligjshmërinë e procesit. Përgjigjet e administruara nga organet qendrore konfirmuan pastërtinë e profilit të tij:
“Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile ka konfirmuar se kandidati nuk ka ndryshime në përbërësit e gjendjes civile, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dërgoi verifikimin e gjendjes gjyqësore për z. Dejvi Servet Hoxha, ku konstatohet se kandidati nuk është i dënuar me vendim penal të formës së prerë.”
Në bazë të këtyre të dhënave, u arrit në përfundimin se nuk ekziston asnjë kusht ndalues që Hoxha të ushtrojë funksionin publik të këshilltarit.
Vendimi i Komisionerit Celibashi
Pas përfundimit të të gjitha verifikimeve administrative dhe ligjore, Komisioneri Shtetëror mori vendimin përfundimtar për certifikimin e mandatit të ri.
Në dispozitivin e vendimit të KQZ-së citohet shprehimisht:
“VENDOSET: 1. Plotësimi i vakancës në Këshillin e Bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e ‘Partisë Socialiste të Shqipërisë’, z. Dejvi Servet Hoxha. 2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.”
Ky vendim merr fuqi ekzekutive të menjëhershme për strukturat e pushtetit vendor në Korçë, ndërsa pala e pakënaqur gëzon të drejtën e ankimimit brenda 30 ditëve në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS).
