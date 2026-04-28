Kriset marrëdhënia, Conte-De Laurentiis, divorc në horizont
kështu u shpreh pak kohë më parë presidenti De Laurentiis, i pyetur në lidhje me të ardhmen e Contes, por ajo që dukej si një martesë e fortë dhe e shëndetshme rrezikon të përfundoj në një divorc të bujshëm dhe të pa pritur. Conte nuk ndihem më komod në krye të Napolit, për më tepër që raporti i tij me presidentin e klubit ka marrë një kthesë të fortë, tani palët janë shumë larg njëri-tjetrit.
Sipas Il Mattino, Conte nuk i ka pritur mirë deklarata e De Laurentiis, me këtë të fundit që u përfshi në diskutimin në lidhje me trajnerin e ri të Italisë, madje u shpreh i gatshëm ta lë të lirë Conten në çdo moment nëse ky i fundit do t’i kërkonte të largohej për të marrë stolin e ekipit përfaqësues. As De Laurentiis në këtë pikë nuk është shumë i kënaqur me Conte, në sytë e tij disa gjëra nuk u menaxhuan mirë këtë sezon. Duke njohur edhe Conte, faktin që nuk qëndron më gjatë se dy vite në krye të një ekipi, përjashto Juventus, De Laurentiis nuk ka ndërmend të qëndrojë në pritje, por po studion tregun për të pasur gati një plan B.
Dëshira e tij e madhe është Enzo Maresca, por italiani shihet në Angli si pasuesi i Pep Guardiola-s në krye të Man.City. Një tjetër opsion që ka qarkulluar këto ditë ka qenë edhe një rikthim i mundshëm i Sarri-t, por ky e fundit e konsideroi këtë fantazi këtë lajm duke nxjerr veten nga lista e dëshirave.
Në çdo rast, gjithnjë sipas Il Mattino-s, mes Conte dhe De Laurentiis është planifikuar një përballje, me shumë mundësi telefonike, për të kuptuar nëse ekzistojnë shanset për të vijuar së bashku edhe në sezonin e ri.
