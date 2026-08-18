Kritikoi presidentin Infantino, FIFA pushon nga puna drejtorin operativ Kevin Lamour
Kevin Lamour, drejtori operativ i FIFA-s, është pushuar nga puna nga organizmi që drejton futbollin botëror. Drejtuesi francez gjatë javëve të fundit kishte kritikuar publikisht presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino.
Lamour ishte kundër planit të kreut të FIFA-s, që parashikonte shitjen tek investitorët privatë të një pakete prej 20% të kuotave të Kupës së Botës. Ai ishte shprehuar se ishte “mashtruar” nga Infantino.
Pjesëtarëve të Këshillit të FIFA-s u është komunikuar se “vendimi është marrë pas një vlerësimi të kujdesshëm dhe në respekt të plotë për Kevin”. Infantino kohët e fundit është vënë në qendër të kritikave dhe disa federata dhe konfederata kanë dalë hapur kundër tij, për shkak se planifikoi të shiste Botërorin te privatët.
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