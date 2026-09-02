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Kronika

Kryeministri Edi Rama reagon pas dorëheqjes së ministres Evis Sala

· 1 min lexim

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas dorëheqjes së ministres së Shëndetësisë, Evis Sala, duke e falënderuar për kontributin dhe përkushtimin e saj në qeveri.

Në një reagim të shkurtër, Rama vlerëson punën e Salës në programin e ri të reformave në shëndetësi.

Reagimi i plotë:

Një falënderim i përzemërt për Profesore Evis Salën, e cila me përkushtimin dhe profesionalizëm dhe kontributin e saj në qeverinë tonë si ministre e shëndetësisë për programin e ri të reformave, ndërkohë që do të vazhdojë të jetë një ndihmë e çmuar paralelisht me angazhimin e mëtejshëm ndërkombëtar

Urime dhe vetëm mbarësi e dashur Evis!

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