Kryeministri Edi Rama reagon pas dorëheqjes së ministres Evis Sala
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas dorëheqjes së ministres së Shëndetësisë, Evis Sala, duke e falënderuar për kontributin dhe përkushtimin e saj në qeveri.
Në një reagim të shkurtër, Rama vlerëson punën e Salës në programin e ri të reformave në shëndetësi.
Reagimi i plotë:
Një falënderim i përzemërt për Profesore Evis Salën, e cila me përkushtimin dhe profesionalizëm dhe kontributin e saj në qeverinë tonë si ministre e shëndetësisë për programin e ri të reformave, ndërkohë që do të vazhdojë të jetë një ndihmë e çmuar paralelisht me angazhimin e mëtejshëm ndërkombëtar
Urime dhe vetëm mbarësi e dashur Evis!
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