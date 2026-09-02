“Xhesjoni nuk mbërriti dot në punë sot në mëngjes! E vranë!”
Nga Mentor Kikia
Xhesjoni nuk mbërriti dot në punë sot në mëngjes!
Një djalë i ri humbi jetën sot në mëngjes, duke shkuar në punë.
Në fakt nuk e humbi, ia morën.
E vranë!
Vrasje quhet edhe kur je duke udhëtuar me makinë dhe një kamikaz të vjen përballë.
Xhesjon Zogu, 26 vjeç, po udhëtonte me makinë kur dikush iu fut në parakalim të gabuar dhe u përplasën.
Xhesjonin e kam patur student në gazetari. Ishte koleg pune me tim bir, në WBU. Në punë po shkonte në mëngjes, por nuk mbërriti dot.
Njerëz, mblidhni mendjen nëse ju ka mbetur ende ndonjë farë!
Ne jemi barbarë në raport me edukatën në rrugë. Jemi të çmendur që nxitojmë, pa disku as se pse, e as për ku.
Nuk pyesim për rregulla, për rrezik.
Rrugë që kanë probleme serioze me sinjalistikën e sigurisë. E njerëz që kanë problem edhe më serioze me sinjalistikën e mendjes.
Qofsh i parajsës Xhesjon.
Ngushëllime familjes dhe miqve të tij.
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