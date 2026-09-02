Makina përplaset me motorin ku po udhëtonin dy të rinj në Shkodër, vdes 17-vjeçari, plagoset 28-vjeçari (VIDEO)
Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e një 17-vjeçari ka ndodhur pasditen e kësaj të mërkure në fshatin Golem të Shkodrës.
Sipas të dhënave paraprake të Policisë, rreth orës 14:20, një automjet me drejtues shtetasin A. M., 50 vjeç, është përplasur me një motomjet në të cilin udhëtonin dy persona.
Si pasojë e përplasjes, 17-vjeçari ka humbur jetën, ndërsa personi tjetër që udhëtonte në motomjet, shtetasi E. N., 28 vjeç, ka mbetur i plagosur. Ai është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku po merr ndihmën mjekësore.
Drejtuesi i automjetit, 50-vjeçari A. M., është shoqëruar në ambientet e Policisë për veprime të mëtejshme procedurale.
Ndërkohë, grupi hetimor po kryen veprimet në vendngjarje për përcaktimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit tragjik.
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