Kthimi ndaj PSG-së, Kompany jep kushtrimin “luftarak” për tifozët: Jemi gati të vdesim në fushë…
Në prag të përballjes që mund të përcaktojë sezonin, nga kampi i Bayern Munich vjen një thirrje e fortë dhe pa kompromis për tifozët. Mesazhi është i qartë: në “Allianz Arena” duhet të jenë vetëm ata që janë gati të japin gjithçka.
Trajneri Kompany tha: “Kërkesa ime e vetme është kjo: nëse dikush bleu një biletë dhe ndihet jo mirë ditën e ndeshjes, të qëndrojë në shtëpi dhe t’ia japë një tifozi më të fortë… Na duhen ata që mund të kontribuojnë në këtë fortesë”.
Synimi është i qartë: 75.000 tifozë që ta jetojnë çdo sekondë të kthimit ndaj PSG-së si finale: “Ne duhet ta fitojmë ndeshjen, për këtë na nevojitet mbështetja e 75.000 njerëzve në stadium, ata duhet të luajnë bashkë me ne”.
Atmosfera pritet elektrizuese: “Do të jetë ndeshje e çmendur. Do të japim gjithçka në fushë, jemi gati të vdesim nëse është nevoja”. Mesazhi përfundimtar i Kompany është një deklaratë besimi: “Nuk ka mbaruar. Ne besojmë, mezi po presim”.
