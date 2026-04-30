S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.07 ▲1.11 % ARI 4,604 ▲0.93 % S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.07 ▲1.11 % ARI 4,604 ▲0.93 %
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
Bundesliga

Kthimi ndaj PSG-së, Kompany jep kushtrimin “luftarak” për tifozët: Jemi gati të vdesim në fushë…

· 1 min lexim

Në prag të përballjes që mund të përcaktojë sezonin, nga kampi i Bayern Munich vjen një thirrje e fortë dhe pa kompromis për tifozët. Mesazhi është i qartë: në “Allianz Arena” duhet të jenë vetëm ata që janë gati të japin gjithçka.

Trajneri Kompany tha: “Kërkesa ime e vetme është kjo: nëse dikush bleu një biletë dhe ndihet jo mirë ditën e ndeshjes, të qëndrojë në shtëpi dhe t’ia japë një tifozi më të fortë… Na duhen ata që mund të kontribuojnë në këtë fortesë”.

Synimi është i qartë: 75.000 tifozë që ta jetojnë çdo sekondë të kthimit ndaj PSG-së si finale: “Ne duhet ta fitojmë ndeshjen, për këtë na nevojitet mbështetja e 75.000 njerëzve në stadium, ata duhet të luajnë bashkë me ne”.

Atmosfera pritet elektrizuese: “Do të jetë ndeshje e çmendur. Do të japim gjithçka në fushë, jemi gati të vdesim nëse është nevoja”. Mesazhi përfundimtar i Kompany është një deklaratë besimi: “Nuk ka mbaruar. Ne besojmë, mezi po presim”.

