Kuba e refuzon “kategorikisht” mundësinë e shkarkimit të Diaz-Canel në bisedimet me SHBA-në
Ministri Carlos Fernandez de Cossio thotë se është i hapur për të negociuar me SHBA-në mbi tregtinë, por refuzoi të shqyrtojë një ndryshim në lidership.
Një zyrtar i lartë në qeverinë kubaneze ka mohuar “kategorikisht” se Havana po negocion me Shtetet e Bashkuara mbi fatin e presidentit të saj, Miguel Diaz-Canel.
Të premten, zëvendësministri i jashtëm Carlos Fernandez de Cossio tha në një konferencë për shtyp se ndryshimet në qeveri nuk ishin në diskutim.
“Sistemi politik i Kubës nuk është në negociata dhe sigurisht as presidenti dhe as pozicioni i ndonjë zyrtari në Kubë nuk janë subjekt i negociatave me Shtetet e Bashkuara”, tha Fernandez de Cossio.
Vërejtjet e tij ishin një mohim i vendosur i raporteve se administrata e Presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump po kërkonte shkarkimin e Diaz-Canel.
New York Times raportoi më parë këtë javë se, ndërsa Trump po shtyn për shkarkimin e Diaz-Canel, ai nuk po kërkon shpërbërjen e pjesëve të tjera të qeverisë kubane.
Plani do të ishte i ngjashëm me atë që Trump zbatoi në Venezuelë pas sulmit të tij të 3 janarit për të rrëmbyer dhe burgosur Presidentin Venezuelian Nicolas Maduro. Kjo manovër la të paprekur pjesën tjetër të qeverisë së Maduros.
Kritikët theksojnë, megjithatë, se zbatimi i një plani të tillë në Kubë do ta linte familjen e udhëheqësit të hershëm Fidel Castro në pozicione pushteti – dhe do të ndalonte së shpërbëri një qeveri të akuzuar prej kohësh për shtypje të dhunshme kundër popullit të saj.
Diaz-Canel është presidenti i parë në Kubë që nuk është pjesë e familjes Castro që nga viti 1976.
Fidel Castro udhëhoqi vendin që nga koha e Revolucionit Kuban në vitin 1959 deri në vitin 2008, dhe vëllai i tij Raul Castro e pasoi atë si president nga viti 2008 deri në vitin 2018.
Sipas një reforme kushtetuese të vendosur në vitin 2019, presidentët në Kubë shërbejnë për mandate pesëvjeçare, që do të thotë se Diaz-Canel do të arrijë në fund të mandatit të tij të dytë në vitin 2028.
Diaz-Canel shërben gjithashtu si kreu i Partisë Komuniste të ishullit, një pozicion që ai e mori në vitin 2021. Edhe ky ka një mandat pesëvjeçar.
Por Trump ka treguar vazhdimisht se do të donte të shihte rrëzimin e shpejtë të udhëheqjes komuniste të Kubës dhe ka zbatuar një sërë masash për të dobësuar qeverinë.
Më 11 janar, Trump njoftoi se Venezuela, një aleat i ngushtë rajonal i Kubës, nuk do të shkëmbente më naftë ose fonde me ishullin.
Më pas, më 29 janar, Trump lëshoi një urdhër ekzekutiv duke e etiketuar Kubën si një “kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm” për SHBA-në.
Për të adresuar “emergjencën kombëtare”, Trump u zotua të vendoste taksa të larta importi për çdo vend që dërgonte naftë në Kubë, duke e vendosur në mënyrë efektive ishullin nën një bllokadë karburanti.
Rrjeti i vjetëruar i energjisë i Kubës mbështetet në lëndët djegëse fosile për të furnizuar vendin me energji elektrike. Këtë javë, pas gati gjashtë javësh pa importe nafte, Kuba u gjend shkurtimisht në kthetrat e një ndërprerjeje të plotë të energjisë në të gjithë ishullin, duke prekur gati 10 milionë njerëz.
Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për “kolaps” humanitar në ishull, ndërsa kushtet përkeqësohen.
Tashmë, Kuba ka qenë nën një embargo totale tregtare nga SHBA-ja që nga Lufta e Ftohtë në vitet 1960.
Me SHBA-në vetëm rreth 145 kilometra (90 milje) larg, kritikët e kanë fajësuar embargon për destabilizimin e ekonomisë së ishullit, përveç keqmenaxhimit të qeverisë.
Ndërsa tensionet midis SHBA-së dhe Kubës u lehtësuan për një kohë të shkurtër në vitin 2016, Trump mori detyrën për mandatin e tij të parë vitin pasardhës dhe ai rivendosi kufizimet e SHBA-së për udhëtimet dhe tregtinë që ishin hequr për një kohë të shkurtër.
Ai e ka vazhduar atë fushatë të “presionit maksimal” në mandatin e tij të dytë, i cili filloi në janar 2025. Qeveria kubaneze ka pranuar se është në bisedime me administratën Trump për të hequr bllokadën aktuale të karburantit.
Ndërkohë, Trump ka hedhur idenë e udhëheqjes së një “marrjeje miqësore” të Kubës, duke e përshkruar qeverinë e saj si “në momentet e fundit të jetës së saj”.
“Unë besoj se do të jem nderi [sic], duke pasur nderin të marr Kubën. Kjo do të ishte mirë. Është një nder i madh”, tha Trump të hënën nga Zyra Ovale.
“Pavarësisht nëse e liroj, qoftë nëse e marr, mendoj se mund të bëj çfarë të dua me të, nëse doni ta dini të vërtetën. Ata janë një komb shumë i dobësuar tani.”
Megjithatë, ekspertët ligjorë kanë paralajmëruar se kërcënime të tilla përbëjnë shkelje të sovranitetit kuban.
Në komentet e tij të premten, Fernandez de Cossio tha se Kuba ishte e gatshme të negocionte me SHBA-në në fusha si tregtia.
Ai vuri në dukje se Kuba po kërkon kompensim për dëmet e shkaktuara nga embargoja e SHBA-së dhe se ka 5,913 kërkesa nga SHBA-ja për prona të shtetëzuara gjatë Revolucionit Kuban.
“Këto janë çështje shumë komplekse që mund të diskutohen, por kërkojnë dialog”, tha Fernandez de Cossio. “Ato kërkojnë ulje dhe janë çështje legjitime.”
