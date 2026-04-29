EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $75,477 ▼ -0.96% ETH $2,234 ▼ -2.58% XRP $1.3565 ▼ -1.85% SOL $82.1600 ▼ -1.86%
Zbulohet rrjeti i call center-ave mashtrues në Tiranë: Mbi 50 mln euro të humbura, viktima në Evropë dhe më gjerë Kuko: Debat brenda Partisë Socialiste, nuk kam menduar për përjashtimin e Spiropalit Përplasje në aksin Tepelenë–Krahës pranë Ilirasit, 8 të lënduar Niniç: Dënimet për rastin e Banjskës tregojnë se Beogradi i sakrifikoi serbët e Kosovës për interesa politike Lautaro është gati për ndeshjen e titullit kundër Parmës
Kuko: Debat brenda Partisë Socialiste, nuk kam menduar për përjashtimin e Spiropalit

Komentet e fundit të Elisa Spiropalit në rrjetet sociale, ku ajo kritikoi funksionimin e Partisë Socialiste dhe sfidoi udhëheqjen me frazën “Më përjashto”, shkaktuan reagime të shumta në media dhe në skenën politike. Analistët diskutuan pasojat e mundshme, ndërsa u ngrit pyetja nëse ky konflikt mund të përkthehet në përçarje brenda radhëve rozë.

Në një intervistë në rubrikën “Përballë Lajmit”, gazetari Besard Jacaj i kërkoi deputetes Romina Kuko të komentonte reagimet dhe të përgjigjej nëse do të votonte për përjashtimin e Spiropalit. Sipas TV Klan, Kuko u shpreh se nuk do të komentonte çështje që trajtohen brenda “shtëpisë” së partisë dhe se nuk e kishte konsideruar një skenar të tillë.

Deputetja theksoi se është pjesë e Partisë Socialiste prej rreth një dekade dhe se preferon që debati i brendshëm të zgjidhet në institucionet e partisë. Ajo tha se anëtarët kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre dhe se këto zhvillime i sheh si diskutime politike, jo domosdoshmërisht si shenja përçarjeje. Kuko përmendi edhe historikun e debatit brendaparti, duke kujtuar KPD-në dhe lëvizjet e mëparshme si shembuj të traditës së diskutimit në radhët socialiste.

Kur u pyet drejtpërdrejt nëse do të votonte pro përjashtimit të Spiropalit, Kuko tha se nuk mund të jepte një përgjigje, pasi nuk diskuton në publik çështjet që zgjidhen brenda partisë dhe nuk e kishte menduar një vendim të tillë. Raporton TV Klan se qëndrimi i saj pasqyron qasjen e ruajtjes së diskutimit të brendshëm dhe refuzimin për të marrë pozicione mbi skenarë të papërgatitur.

