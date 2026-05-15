🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 15 May 2026
S&P 500 7,414 ▼1.16%
DOW 49,579 ▼0.97%
NASDAQ 26,210 ▼1.6%
NAFTA 99.25 ▲2.4%
ARI 4,533 ▼3.25%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
₿ CRYPTO
BTC $79,038 ▼ -1.19% ETH $2,227 ▼ -1.45% XRP $1.4389 ▼ -0.66% SOL $89.3300 ▼ -2.04%
S&P 500 7,414 ▼1.16 % DOW 49,579 ▼0.97 % NASDAQ 26,210 ▼1.6 % NAFTA 99.25 ▲2.4 % ARI 4,533 ▼3.25 % S&P 500 7,414 ▼1.16 % DOW 49,579 ▼0.97 % NASDAQ 26,210 ▼1.6 % NAFTA 99.25 ▲2.4 % ARI 4,533 ▼3.25 %
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
15 May 2026
Breaking
LSDM, Mickoskit: Kushti themelor për vazhdimin e negociatave me BE-në është përfshirja e pakicave në Kushtetutë Supremja refuzon kërkesën për ndërprerje të paraburgimit në rastin e dyshimeve për mashtrim dhe falsifikim dokumentesh me prona në lagjen Veternik Kuota gjinore, gratë në subjektet politike për zgjedhjet parlamentare ndër vite Supremja shfuqizon nenin e rregullores së MASHTI-t për përzgjedhjen e mësimdhënësve Dhjetë vjet më parë bota zbulonte Max Verstappen, holandezin 4 herë kampion bote
Menu
Kosova

Kuota gjinore, gratë në subjektet politike për zgjedhjet parlamentare ndër vite

· 2 min lexim

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), tash e disa vite me radhë, monitoron dhe inkurajon subjektet politike që përpilimi i listave zgjedhore të jetë në përputhje me Ligjin për Barazi Gjinore, i cili synon përfaqësim të barabartë 50-50 ndërmjet grave dhe burrave.

Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se megjithatë, të dhënat nga zgjedhjet parlamentare të viteve 2019, 2021, 2025 dhe të planifikuarat për 2026 tregojnë se partitë politike vazhdojnë të mbesin kryesisht në nivelin minimal të kuotës gjinore prej 30%, të përcaktuar me Ligjin për Zgjedhje.

“D4D përsëri fton të gjitha subjektet politike që, përtej respektimit të kuotës minimale gjinore, të sigurojnë përfshirje të barabartë të grave në listat zgjedhore, në fushatat elektorale, në pozitat vendimmarrëse dhe në debatet publike e televizive”, thuhet në njoftim.

Tutje në njoftim thuhet se kjo infografikë është pjesë e projektit “Ajo Udhëheq: Luftimi i Gjuhës së Urrejtjes dhe Promovimi i Grave në Udhëheqjen Lokale”, i cili implementohet nga D4D dhe Qendra për Barazi dhe Drejtësi, me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Kosovë. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu