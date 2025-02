Kur krenohesh për marrjen e borxhit. A ka vend për eufori?

Në këtë javë bombardimesh lajmesh, njëri më i rëndësishëm se tjetri, dje u përhap si rrufe lajmi për marrjen e Eurobondit. Sipas mediave:

“Ministria e Financave thotë se ky është emetimi më i suksesshëm i Republikës së Shqipërisë, që prej emetimit të parë në vitin 2010, për shkak të kërkesës shumë të lartë të investitorëve për të ofruar më shumë para sesa kërkesa e vendit.

Norma fillestare e eurobondit ka qenë 5.5% thotë Ministria e Financave por për shkak të ofertës më të lartë se kërkesa pasi ishin 195 investitorë të interesuar për këtë emetim edhe norma e interesit është ulur.”

Por si është e vërteta? Le ti hidhet një sy eurobondeve të marrë në vite.

Tiparet e Eurobondeve në vite

Viti Shuma Maturiteti yield

2010 300 5 7.625%.

2015 450 5 5.875%

2018 500 7 3.55%

2020 650 7 3.63%

2021 650 10 3.75%.

2023 600 5 6.125%

2025 650 10 5.0%

Përsa u përket eurobondve të vitit 2010 e 2015 ato tashmë janë shlyer. Kurse dje u mor një Eurobond tjetër, një borxh prej 650 milion Euro, për një periudhë 10 vjecare me një interes prej 5%, Ndërkohë sipas të dhënave të mësipërme rezulton se sivjet mbushen 7 vjet nga marrja e Eurobondit në vitin 2018 dhe ai maturohet më 9 Tetor 2025. Pra Eurobondi-borxhi i marrë me një interes prej3.55%

% për 7 vjet, zëvëndësohet me një një borxh të ri të marrë për 10 vjet me një interes prej 5%, ose me nje interes prej 1.45 % më të lartë. Këtu nuk ka vend për eufori. Taksapaguesit shqiptarë kanë për të paguar më tepër për borxhin e marrë, krhasuar me borxhin qe maturohet sivjet.