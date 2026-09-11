Kurti i bën thirrje Hamzës për takim, do ta votojmë një deputet të PDK-së për nënkryetar të Kuvendit
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje do ta votojë një deputet të Partisë Demokratike të Kosovës për nënkryetar të Kuvendit, ndërsa ka kërkuar që emrat e kandidatëve të sqarohen në takimet ndërmjet partive.
Kurti ka thënë se deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, vitin e kaluar kishte kërkuar tërheqjen e Albulena Haxhiut, ndërsa sivjet kishte kërkuar tërheqjen e Feride Rushitit. Ai ka përmendur edhe bojkotimin e votimit për Haxhiun si kryetare të Kuvendit dhe paralajmërimin e Çitakut për bojkotimin e zgjedhjes së presidentit.
“Po e përsëris atë çfarë tashmë e ka thënë shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, e kjo është që ne medoemos një deputet të PDK-së do ta votojmë për nënkryetar të Kuvendit. Ne medoemos një deputet ose deputete të LDK-së do ta votojmë për nënkryetar të Kuvendit”, ka deklaruar Kurti.
Ai është shprehur se, bazuar në një aktgjykim të Gjykatës Kushtetuese të vitit të kaluar, nuk është e domosdoshme që të votohet ekskluzivisht një emër i caktuar për këto pozita.
Kurti ka thënë se dëshiron të takohet me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamzën, për të diskutuar emrat e kandidatëve për nënkryetarë.
“Nuk kam dërgua ende ftesa. Unë po dua që të takohemi, të bisedojmë dhe aty t’i diskutojmë emrat”, ka thënë Kurti.
Ai e ka cilësuar si të keqardhshme braktisjen e procesit të konstituimit të Kuvendit, duke thënë se sot ka pasur mundësi që procesi të përmbyllej.
“Është për t’u ardhë keq që kësaj radhe as nuk takohemi e sot kemi braktisje të procesit të konstituimit të Kuvendit”, ka deklaruar Kurti.
Sipas tij, partitë më herët kishin kërkuar me urgjencë konstituimin e Kuvendit, ndërsa sot është humbur një mundësi për ta përmbyllur këtë proces.
“Ju e dini që më herët thoshin që e kanë me urgjencë, se duhet të hyjmë në seancë dhe të mos dalim prej aty derisa ta kemi të konstituar Kuvendin. Sot ishte shansi për një gjë të tillë, por u lëshua ky shans”, ka thënë ai.
Megjithatë, Kurti ka thënë se ende nuk është tepër vonë për të arritur një marrëveshje dhe për ta përmbyllur procesin e konstituimit të Kuvendit.
“Nuk është tepër vonë, jemi vonë, por nuk është tepër vonë. Nëse e bëjmë këtë të dielën, megjithatë do të konsiderojmë që përgjithësisht e së bashku ishim të suksesshëm”, ka deklaruar Kurti.
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