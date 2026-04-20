S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▲0%
ARI 4,813 ▼1.36%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $74,953 ▼ -0.34% ETH $2,305 ▼ -0.53% XRP $1.4168 ▼ -0.28% SOL $85.0500 ▲ +0.17%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▲0 % ARI 4,813 ▼1.36 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▲0 % ARI 4,813 ▼1.36 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Kosova

Kurti mirëpret arrestimin e Raduloviq: Drejtësia për Banjskën, s’është e plotë pa Radoiçiqin

· 2 min lexim

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në mbledhjen e sotme të Qeverisë ka mirëpritur arrestimin e Stefan Raduloviq, i cili dyshohet për terrorizëm e për vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës.

Kurti mirëpret arrestimin e Raduloviq: Drejtësia për Banjskën, s’është e plotë pa Radoiçiqin është një nga ngjarjet që po merr vëmendje në raportimin e Telegrafi. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në mbledhjen e sotme të Qeverisë ka mirëpritur arrestimin e Stefan Raduloviq, i cili dyshohet për terrorizëm e për vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në mbledhjen e sotme të Qeverisë ka mirëpritur arrestimin e Stefan Raduloviq, i cili dyshohet për terrorizëm e për vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar një muaj paraburgim për Stefan Raduloviq, i dyshuar për përfshirje në sulmin terrorist në Banjskë më 24 shtator 2023. Ky është një hap përpara, drejtësia bëhet e plotë vetëm kur bashkëpunëtori i Raduloviq, kryeterroristi Milan Radoiçiq dhe grupi i tij në tërësi vihen para drejtësisë në Kosovë ku do të kenë gjykim të drejtë e fer”, tha Kurti.

Kurti e cilësoi si një hap përpara drejt vendosjes së drejtësisë për rastin e sulmit terrorist në Banjskë. 36-vjeçari, me vendbanim në Mitrovicë të Veriut, është arrestuar të premten nga Policia në pikëkalimin kufitar në Merdar dhe dyshohet për terrorizëm dhe për vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës.

“Mirëpresim arrestimin e Stefan Raduloviq, i lidhur me sulmin terrorist në Banjskë që kishte për qëllim aneksimin e veriut tonë. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional. Raportimi i deritanishëm përmbledh faktet kryesore të konfirmuara dhe mbetet në pritje të zhvillimeve të tjera. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional.

Lexo Gjithashtu