Kusari-Lila për takimin Kurti-Abdixhiku: Shpresojmë në marrëveshje
Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila ka deklaruar se vendi duhet të arrijë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e reja dhe vonesat institucionale.
Kusari-Lila për takimin Kurti-Abdixhiku: Shpresojmë në marrëveshje është një nga ngjarjet që po merr vëmendje në raportimin e Telegrafi. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila ka deklaruar se vendi duhet të arrijë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e reja dhe vonesat institucionale.
Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila ka deklaruar se vendi duhet të arrijë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e reja dhe vonesat institucionale. Ajo u shpreh optimiste se mund të arrihet një marrëveshje, por theksoi se përgjegjësia për takimet dhe negociatat mbetet te kryeministri Kurti, në cilësinë e kryetarit të LVV-së. Ajo shtoi se deri tani përpjekjet për zgjidhje kanë ardhur kryesisht nga njëra palë, ndërsa theksoi nevojën për një qasje më konstruktive nga të gjitha partitë.
Duke folur për takimin e sotëm që pritet të mbahet mes kryetarit të LVV-së, Albin Kurti dhe atij të LDK-së, Lumir Abdixhiku, ajo tha se gjatë gjithë kësaj periudhe, vetëm Lëvizja Vetëvendosje ka paraqitur propozime konkrete për emrin e presidentit, ndërsa sipas saj, nga partitë e tjera nuk ka pasur nisma të qarta për zgjidhjen e çështjes. “Prandaj ne të gjithë shpresojmë se do të ketë një marrëveshje, edhe pse kjo është kompetencë drejtpërdrejt e kryeministrit që zhvillon takimet në cilësinë e kryetarit të LVV-së, dhe vendi të evitojë shkuarjen në zgjedhje të reja”, tha ajo.
“Gjatë gjithë kësaj periudhe kohore ka qenë vetëm Kurti dhe LVV që kanë bërë propozime për emrin e presidentit. Sipas saj, zgjedhjet e reja do të sillnin kosto dhe vonesa në funksionimin e institucioneve. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional.
