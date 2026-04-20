BTC $74,686 ▼ -0.71% ETH $2,294 ▼ -0.93% XRP $1.4124 ▼ -0.35% SOL $84.6200 ▼ -0.32%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▲0 % ARI 4,813 ▼1.36 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▲0 % ARI 4,813 ▼1.36 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Kusari-Lila për takimin Kurti-Abdixhiku: Shpresojmë në marrëveshje

Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila ka deklaruar se vendi duhet të arrijë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e reja dhe vonesat institucionale.

Kusari-Lila për takimin Kurti-Abdixhiku: Shpresojmë në marrëveshje është një nga ngjarjet që po merr vëmendje në raportimin e Telegrafi. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila ka deklaruar se vendi duhet të arrijë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e reja dhe vonesat institucionale.

Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila ka deklaruar se vendi duhet të arrijë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e reja dhe vonesat institucionale. Ajo u shpreh optimiste se mund të arrihet një marrëveshje, por theksoi se përgjegjësia për takimet dhe negociatat mbetet te kryeministri Kurti, në cilësinë e kryetarit të LVV-së. Ajo shtoi se deri tani përpjekjet për zgjidhje kanë ardhur kryesisht nga njëra palë, ndërsa theksoi nevojën për një qasje më konstruktive nga të gjitha partitë.

Duke folur për takimin e sotëm që pritet të mbahet mes kryetarit të LVV-së, Albin Kurti dhe atij të LDK-së, Lumir Abdixhiku, ajo tha se gjatë gjithë kësaj periudhe, vetëm Lëvizja Vetëvendosje ka paraqitur propozime konkrete për emrin e presidentit, ndërsa sipas saj, nga partitë e tjera nuk ka pasur nisma të qarta për zgjidhjen e çështjes. “Prandaj ne të gjithë shpresojmë se do të ketë një marrëveshje, edhe pse kjo është kompetencë drejtpërdrejt e kryeministrit që zhvillon takimet në cilësinë e kryetarit të LVV-së, dhe vendi të evitojë shkuarjen në zgjedhje të reja”, tha ajo.

“Gjatë gjithë kësaj periudhe kohore ka qenë vetëm Kurti dhe LVV që kanë bërë propozime për emrin e presidentit. Sipas saj, zgjedhjet e reja do të sillnin kosto dhe vonesa në funksionimin e institucioneve. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional.

Lexo Gjithashtu