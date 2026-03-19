Lamtumirë Namir Lapardhaja! Ndahet papritur nga jeta redaktori i gazetës Tema
Gazetari dhe analisti i njohur Namir Lapardhaja është ndarë papritur nga jeta, duke lënë pas një kontribut të spikatur në median shqiptare dhe debatin publik.
Dyshohet se shkak i vdekjes ka qenë një arrest kardiak në gjumë.
Lapardhaja u shqua për analizat e tij të drejtpërdrejta dhe kritike mbi zhvillimet politike në vend, duke qenë një zë aktiv në hapësirën publike. Së fundmi, ai puonte si redaktor politik i gazetës Tema.
Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka shkaktuar tronditje te të gjithë, të cilët kanë vlerësuar atë për profesionalizmin dhe integritetin.
24-ore.com shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen e kolegut tonë.
