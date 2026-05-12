Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 12 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 102.36 ▲4.37%
ARI 4,722 ▼0.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
₿ CRYPTO
BTC $80,767 ▼ -1.38% ETH $2,285 ▼ -2.24% XRP $1.4408 ▼ -2.37% SOL $94.9200 ▼ -3%
S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 102.36 ▲4.37 % ARI 4,722 ▼0.15 % S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 102.36 ▲4.37 % ARI 4,722 ▼0.15 %
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
12 May 2026
Breaking
Lazio-Inter, Chivu: Çfarë na duhet për dopietën? Të mos jemi të fiksuar Kallëzim penal dhe paraburgim për drejtorin e qendrës arsimore në Shtip, ka prekur trupat e disa nxënësve Kjo do të jetë top 20-ja e PDK-së në listën zgjedhore Kjo pritet të jetë top 10-shja e parë e LDK-së Përjashtohet nga lista e LDK-së, reagon Xhavit Ukaj
Menu
Sporti

Lazio-Inter, Chivu: Çfarë na duhet për dopietën? Të mos jemi të fiksuar

· 2 min lexim

“Janë dy ndeshje të ndryshme, dhe pastaj ka kurthe kur luan kundër të njëjtit ekip. Mund të mendosh se është e lehtë, dhe ata mund të gjejnë motivim shtesë pas humbjes 3-0 të së shtunës. Duhet të jemi të përulur dhe të kemi qëndrimin e duhur. Ne e meritonim të fitonim titullin, ne e meritonim të arrinim në finalen e Kupës së Italisë dhe duam ta nderojmë Kupën në mënyrën më të mirë të mundshme. Do të jemi gati”. Cristian Chivu e ndezi kështu Interin në prag të finales së Kupës së Italisë kundër Lazios në Olimpico. “Thuram? Ai është më mirë, është mirë. Nesër do të kemi një ditë tjetër për ta vlerësuar atë”, tha ai në lidhje me gjendjen e sulmuesit francez, që kishte ngritur kambana alarmi te zikaltërit.

“Çfarë do të duhet për dopietën? Të mos jemi të fiksuar. Duhet të ruajmë qartësinë dhe qetësinë, së bashku me dëshirën për t’u argëtuar dhe përulësinë që na ka dalluar këtë sezon”, vazhdoi Chivu në konferencën për shtyp. “Sa do ta ngrinte nivelin e punës sime fitorja e këtij trofeu? Nuk ndryshon asgjë. Asgjë nuk ndryshon për mua. Kam parë djem që duan të jenë konkurrues”.

“Forca e grupit ka qenë gjithmonë e njëjtë, të kuptuarit e asaj që përfaqëson ky klub. Çfarë i kam sjellë ekipit? U kam dhënë atyre ambicie, përvojën time si lojtar në këtë klub. I di thashethemet, anën negative që del. Gjithmonë jam përpjekur t’i siguroj ata që të menaxhojnë frustrimin që ka ardhur nga jashtë dhe të ruajnë nivelin e konkurrencës që ky ekip ka pasur gjithmonë. Është një grup burrash të shkëlqyer që nxjerrin fytyrën e tyre përpara dhe argëtohen së bashku, duke u përpjekur të ruajnë nivelin e lartë të viteve të fundit”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu