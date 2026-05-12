Lazio-Inter, Chivu: Çfarë na duhet për dopietën? Të mos jemi të fiksuar
“Janë dy ndeshje të ndryshme, dhe pastaj ka kurthe kur luan kundër të njëjtit ekip. Mund të mendosh se është e lehtë, dhe ata mund të gjejnë motivim shtesë pas humbjes 3-0 të së shtunës. Duhet të jemi të përulur dhe të kemi qëndrimin e duhur. Ne e meritonim të fitonim titullin, ne e meritonim të arrinim në finalen e Kupës së Italisë dhe duam ta nderojmë Kupën në mënyrën më të mirë të mundshme. Do të jemi gati”. Cristian Chivu e ndezi kështu Interin në prag të finales së Kupës së Italisë kundër Lazios në Olimpico. “Thuram? Ai është më mirë, është mirë. Nesër do të kemi një ditë tjetër për ta vlerësuar atë”, tha ai në lidhje me gjendjen e sulmuesit francez, që kishte ngritur kambana alarmi te zikaltërit.
“Çfarë do të duhet për dopietën? Të mos jemi të fiksuar. Duhet të ruajmë qartësinë dhe qetësinë, së bashku me dëshirën për t’u argëtuar dhe përulësinë që na ka dalluar këtë sezon”, vazhdoi Chivu në konferencën për shtyp. “Sa do ta ngrinte nivelin e punës sime fitorja e këtij trofeu? Nuk ndryshon asgjë. Asgjë nuk ndryshon për mua. Kam parë djem që duan të jenë konkurrues”.
“Forca e grupit ka qenë gjithmonë e njëjtë, të kuptuarit e asaj që përfaqëson ky klub. Çfarë i kam sjellë ekipit? U kam dhënë atyre ambicie, përvojën time si lojtar në këtë klub. I di thashethemet, anën negative që del. Gjithmonë jam përpjekur t’i siguroj ata që të menaxhojnë frustrimin që ka ardhur nga jashtë dhe të ruajnë nivelin e konkurrencës që ky ekip ka pasur gjithmonë. Është një grup burrash të shkëlqyer që nxjerrin fytyrën e tyre përpara dhe argëtohen së bashku, duke u përpjekur të ruajnë nivelin e lartë të viteve të fundit”.
