Një zjarr shpërthen në veri të Izraelit pas sulmeve me dron nga Hezbollah
Një zjarr shpërtheu të martën në veri të Izraelit pasi një dron i lëshuar nga Hezbollah shpërtheu pranë kufirit me Libanin, sipas ushtrisë izraelite dhe mediave lokale.
Ushtria izraelite njoftoi se sirenat e alarmit u aktivizuan në vendbanimet Manara dhe Margaliot pas një infiltrimi të dyshuar të dronëve.
Sipas deklaratës, Hezbollahu lëshoi disa dronë shpërthyes drejt forcave izraelite në Libanin jugor dhe territorin izraelit. Forcat ajrore izraelite thuhet se interceptuan një dron, ndërsa një tjetër shpërtheu brenda territorit izraelit pranë kufirit.
Autoritetet izraelite thanë se nuk pati të lënduar nga sulmi.
Video të publikuara në platformat hebraike në Telegram shfaqën flakë dhe zjarr në zonën e Margaliot pas shpërthimit të dronit.
Pak para incidentit, ushtria izraelite kishte deklaruar se kishte lëshuar një raketë interceptuese ndaj një droni që synonte trupat e saj në Libanin jugor, por sistemi humbi kontaktin me objektivin.
Sipas raportimeve, dronët e Hezbollahut, veçanërisht ata me teknologji me fibra optike, po konsiderohen një sfidë në rritje për mbrojtjen ajrore izraelite.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.