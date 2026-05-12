Pakistani dhe Kina bisedojnë së bashku, kërkojnë një armëpushim SHBA–Iran
Ministri i Jashtëm i Pakistan, Ishaq Dar, zhvilloi bisedë me homologun kinez Wang Yi lidhur me nevojën për një armëpushim mes SHBA-së dhe Iranit, në prag të vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në Kinë.
Sipas Ministrisë së Jashtme pakistaneze, të dy palët diskutuan zhvillimet rajonale dhe përpjekjet e Islamabadit për të lehtësuar dialogun mes Uashingtonit dhe Teheranit. Kina vlerësoi rolin ndërmjetësues të Pakistanit në këto bisedime.
Në deklaratë u theksua gjithashtu rëndësia e ruajtjes së një armëpushimi të qëndrueshëm dhe sigurimit të lëvizjes së lirë në Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më strategjike të tregtisë globale të energjisë.
Ndërkohë, Pekini mbetet një aktor kyç në zhvillimet e krizës, duke qenë një aleat i hershëm i Iranit dhe një nga importuesit kryesorë të naftës së tij. Sipas burimeve diplomatike, nuk pritet të ketë vendime të rëndësishme për Iranin para nisjes së vizitës së Trump në Kinë.
Nga ana tjetër, një këshilltar i liderit suprem iranian paralajmëroi Trump se mungesa aktuale e luftimeve nuk duhet të shihet si fitore, duke rritur më tej tensionet në sfondin e bisedimeve ndërkombëtare.
