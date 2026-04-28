LDK nuk merr pjesë në seancën për presidentin
Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se nuk do të merr pjesë në seancën për presidentin që do të mbahet të martën.
Kështu kanë bërë të ditur nga LDK-ja për Telegrafin.
“Jo nuk do të marrim pjesë”, thanë shkurt nga LDK.
Ndryshe, sot për në ora 10:00 është vazhdimi i seancës të së hënës për presidentin.
Sot në mesnatë është afati i fundit për zgjedhjen e presidentit. /Telegrafi/
