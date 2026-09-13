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NFL

Lëndimet para javës së parë në ligën amerikane të futbollit: Joey Porter Jr. dhe Alvin Kamara rrezikojnë të mos luajnë të dielën

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Para ndeshjeve të së dielës në javën e parë, disa skuadra paraqesin paqartësi rreth disa lojtarëve kryesorë. Më në dukje janë gjendjet e Joey Porter Jr. dhe Alvin Kamara, të cilët rrezikojnë të mungojnë në përballjet e tyre të parë të sezonit.

Siç raporton nfl, CB Joey Porter Jr. konsiderohet i dyshimtë për shkak të problemeve me shpinën dhe është e pamundur të luajë kundër Atlanta Falcons. RB Alvin Kamara, me një shqetësim në gju, nuk pritet të jetë në dispozicion për New Orleans Saints kundër Detroit Lions. Po ashtu, parashtrohen lajme pozitive për disa lojtarë: RB Jeremiyah Love pritet të luajë kundër Chargers pavarësisht shqetësimit në kyçin e këmbës; DE Za’Darius Smith duhet të jetë i gatshëm për përballjen me Pittsburgh; WR Rome Odunze pritet të jetë në fushë kundër Carolina; ndërsa S Xavier Woods mbetet një vendim në momentin e ndeshjes, por ekziston optimizëm që ai do të luajë.

Porter nuk ka marrë pjesë në stërvitje kohët e fundit dhe situata e tij komplikohet edhe nga kërkesa për një kontratë të re me skuadrën e Pittsburgh. Ekzistojnë shenja se disa vendime përfundimtare do të merren afër orarit të fillimit të ndeshjeve, ndërsa ekipet monitorojnë reagimin e lojtarëve gjatë ditëve të fundit para startit.

Për konfirmime të mëtejshme dhe përditësime në kohë reale mbi gjendjen e lojtarëve, ndiqni njoftimet e nfl.

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