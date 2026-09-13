Kur mund të bëjnë startet e para Fernando Mendoza dhe tetë të tjerë nga klasa e quarterbackëve e Draftit 2026
Java e parë e sezonit 2026 fillon pa asnjë quarterback rookie të parashikuar si titullar, një ngjarje e rrallë që ndodh për herë të dytë në 19 sezonet e fundit — hera e mëparshme ishte në 2022, pas Draftit ku u zgjodh Kenny Pickett. Shumica e klubëve preferuan të mbajnë veteranë për të nisur sezonin, duke vendosur zhvillimin e të rinjve në plan të dytë.
Siç raporton nfl, Las Vegas Raiders vendosën që Fernando Mendoza, zgjedhja e parë overall, të qëndrojë në stol në nisje të kampanjës; paraqitjet e tij në presezon nuk ndryshuan këtë vendim. Mendoza është i pari pick i parë overall që nuk nis si titullar që nga Baker Mayfield në 2018 dhe vetëm i treti që nga 2008 (Jared Goff). Gjithashtu, të gjithë quarterbackët e draftuar u përfshinë në listat e 53 lojtarëve për të nisur sezonin, dhe dy lojtarë të papërzgjedhur — Jalon Daniels dhe Joe Fagnano — gjithashtu bënë ekipet fillestare, me Daniels që fitoi rolin e zëvendësit të Baker Mayfield në Tampa Bay.
Fernando Mendoza tregoi një krah të fortë dhe guxim në presezon, por pati momente të pasakta, veçanërisht në thirrjet me play-action nga pozicioni nën-qendër, një element ku vjen si sfidë për shkak të sistemit shotgun që përdorte Indiana. Trajneri Klint Kubiak duhet të gjejë ekuilibrin midis ruajtjes së përparimit të tij në stol dhe nevojës për t’i dhënë përvoja të gjalla; parashikimi aktual i fillimit të tij titullar është për Javën 8, në Nju Jork ndaj Jets, por mund të ndryshojë në varësi të performancës së Raiders në pjesën e parë të sezonit.
Ty Simpson, zgjedhja e 13-të, la përshtypje me saktësi dhe lëvizshmëri në presezon, por nuk arriti të kalojë Stetson Bennett si zëvendës i Matthew Stafford. Skema e thjeshtuar e Ramsëve gjatë presezonit nuk nxori të gjitha sfidat e tij, prandaj pritet që ai të garojë për një rol zëvendësi në 2027 dhe të jetë kandidat për titullar në 2028.
Carson Beck (zgjedhja e 65) shfaqi vlera në Hall of Fame Game, por u kufizua nga një dëmtim në brinjë dhe nuk pritet të mposhtë titullarin Jacoby Brissett apo zëvendësin Gardner Minshew; parashikimi është të marrë mundësi rreth Javës 15, nëse skuadra kërkon ta provojë para draftit të 2027.
Drew Allar (zgjedhja 76) tregoi mekanika të përmirësuara dhe potencial gjatë presezonit, por pati vështirësi me saktësinë, kohëzgjatjen dhe presionin. Me një skemë të përbërë nga veteranë, pritet t’i duhet një vit rritjeje; një paraqitje e fundit e mundshme mund të vijë në javët 17 ose 18, por më realisht ai është në plan për të kaluar në 2027.
Cade Klubnik (zgjedhja 110) nisi mirë por më pas humbi konsistencën, duke treguar probleme me targetimin në mes të fushës dhe me kohën nën presion. Duke qenë zëvendës i Geno Smith, ai mund të marrë më shumë minuta sesa shumica e kolegëve të tij, me një paraqitje zyrtare të mundshme deri në Javën 18.
Cole Payton (zgjedhja 178) pati shumë pak reps në presezon për shkak të fokusit të Eagles tek gara për zëvendësin, tregoi aftësi atletike por duhen punë serioze në mekanikë dhe përpunim, kështu që starti i karrierës së tij si titullar duket i pamundur këtë sezon.
Taylen Green (zgjedhja 182) shfaqi elementë atletikë domethënës në finales e presezonit, por ka probleme të mëdha si pasues i një prototipi quarterbacki — lëvizje të pakontrolluara në xhep dhe një lëvizje të gjatë hedhjeje — dhe për momentin nuk konsiderohet si alternativa e menjëhershme e një titullari.
Behren Morton (zgjedhja 223) tregoi qetësi në xhep dhe pasime të mira por pati disa vendime të dyshimta dhe shumë lëvizje nën presion; megjithë atributet fizike, probabiliteti për të qenë titullar në këtë sezon mbetet i vogël.
Garrett Nussmeier (zgjedhja 234) u duk si një zëvendës potencial i ardhshëm për Patrick Mahomes gjatë presezonit, me rehati në sulm dhe saktësi në lëvizje. Nëse Mahomes kalon sezonin pa probleme, Nussmeier pritet të jetë kandidat për rolin e QB2 në 2027 dhe mund të marrë një paraqitje të vetme si fillestar vonë në 2027.
Në përmbledhje, shumica e rookie-ve të klasës së quarterbackëve të draftit 2026 pritet të jenë lojtarë në zhvillim që do të fitojnë përvoja graduale gjatë sezonit; Sipas nfl, vetëm disa mund të marrin minuta të konsiderueshme këtij viti, ndërsa të tjerët do të vazhdojnë të punojnë për të fituar besimin e skuadrave të tyre.
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