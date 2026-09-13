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13 Sep 2026
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NFL

Texans dhe C.J. Stroud shtyjnë bisedimet për rinovimin deri pas sezonit

· 2 min lexim

C.J. Stroud dhe Houston Texans kanë vendosur të pezullojnë negociatat për një kontratë të re dhe të rikthehen te bisedimet vetëm pas përfundimit të sezonit. Stroud, i cili mbush 25 vjeç më 3 tetor, po hyn në sezonin e tij të katërt me Texans; ekipi aktivizoi opcionin e vitit të pestë të kontratës së tij rookie, kështu që ai ka ende dy sezone të mbetura në marrëveshjen aktuale.

Siç raporton nfl, pas përpjekjeve të mëparshme për një rinovim, palët ranë dakord të shtyjnë bisedimet dhe të mos nënshkruajnë një marrëveshje para afatit të javës së parë.

Tregu i quarterbackëve vazhdon të rritet, me kontrata që arrijnë nivele rekord, dhe patjetër se një sezon i suksesshëm do të rrisë vlerën e Stroud. Ai fitoi çmimin Offensive Rookie of the Year në 2023, me 4,108 jardë pasimi, 23 touchdown dhe 5 interceptions. Megjithatë, performanca e tij në dy sezonet e fundit ka qenë më e ndryshueshme: që nga 2024 ai ka pasuar për 6,768 jardë, 39 touchdown dhe 20 interceptime, me një passer rating 89.6 në krahasim me 100.8 si rookie. Në playoff-in më të fundit pati një paraqitje të dobët, me pesë pasime të interceptuara dhe pesë fumble gjatë dy ndeshjeve, por skuadra dhe stafi vazhdojnë ta mbështesin lojtarin.

Sezoni i ardhshëm do të jetë vendimtar për perspektivën e Stroud dhe për kohën kur do të rifillojnë bisedimet për kontratën. Sipas nfl, palët pritet t’i rikthehen negociatave pasi përfundojë sezoni, në varësi të paraqitjeve dhe rezultateve të ekipit.

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