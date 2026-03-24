☀️
Tiranë 7°C · Kthjellët 24 March 2026
S&P 500 6,556 ▼0.37%
DOW 46,124 ▼0.18%
NASDAQ 21,762 ▼0.84%
NAFTA 88.81 ▼3.83%
ARI 4,501 ▲2.24%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
₿ CRYPTO
BTC $70,805 ▲ +0.16% ETH $2,162 ▲ +0.61% XRP $1.4171 ▼ -0.93% SOL $91.0300 ▼ -0.29%
24 Mar 2026
Breaking
Video me simbolet kuqezi ‘fik’ katër shqiptarët. Serbët i prangosin: Reklamuan Shqipërinë e Madhe “Berishën mezi e morën në pyetje” Pentagoni do të dërgojë 3 000 parashutistë në LM Macron: Irani të angazhohet me mirëbesim në negociata Zelensky kërkon presion mbi Moskën pas valës së sulmeve ruse
Menu
Bota

Libani dëbon ambasadorin iranian, ndërsa kërkon të frenojë Hezbollahun

· 2 min lexim

Libani e ka shpallur ambasadorin iranian në vend ”persona non grata”, ndërsa vendi përballet me presion në rritje për të zbatuar çarmatimin e milicisë Hezbollah të mbështetur nga Irani.

”Muhammed Reza Sheibani është urdhëruar të largohet nga Libani deri më 29 mars 2026”, tha Ministria e Jashtme libaneze.

”Ndërkohë, ambasadori libanez në Iran, Ahmad Sweidan, është thirrur në Liban për konsultime”, tha ajo.

”Ambasada iraniane do të vazhdojë të ketë një të ngarkuar me punë në Liban i cili do të vazhdojë misionin diplomatik”, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Denise Rahme për dpa.

”Për momentin, vetëm ambasadori është urdhëruar të largohet nga vendi”, tha ajo.

Qeveria libaneze është nën presion për çarmatimin e Hezbollahut, i cili ka lidhje të forta me Iranin.

Hezbollahu e hodhi poshtë me forcë vendimin e Ministrisë së Jashtme për të dëbuar ambasadorin, duke e quajtur atë “të paligjshëm, të pamatur dhe të nxitur nga motive politike”.

“Ky është një hap i pamatur dhe i dënueshëm që nuk i shërben interesave më të larta kombëtare të Libanit, as sovranitetit apo unitetit kombëtar të tij; përkundrazi, ai përbën një goditje kundër tyre dhe një nënshtrim të qartë ndaj presioneve të jashtme”, tha milicia.

Tensionet midis Hezbollahut dhe Izraelit janë përshkallëzuar përsëri mes luftës së Iranit.

Në sfondin e armiqësive të ripërtërira midis Hezbollahut dhe Izraelit, qeveria në Bejrut ka ndërmarrë tashmë hapa në javët e fundit për të frenuar pushtetin e Hezbollahut.

Për shembull, aktivitetet e saj ushtarake u shpallën të paligjshme në fillim të marsit.

Hezbollahu rifilloi sulmet e tij ndaj Izraelit pas luftës së Iranit të nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli më 28 shkurt.

Qeveria libaneze nuk është një palë aktive në konflikt dhe po përpiqet për qetësim të situatës./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

