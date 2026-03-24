Libani dëbon ambasadorin iranian, ndërsa kërkon të frenojë Hezbollahun
Libani e ka shpallur ambasadorin iranian në vend ”persona non grata”, ndërsa vendi përballet me presion në rritje për të zbatuar çarmatimin e milicisë Hezbollah të mbështetur nga Irani.
”Muhammed Reza Sheibani është urdhëruar të largohet nga Libani deri më 29 mars 2026”, tha Ministria e Jashtme libaneze.
”Ndërkohë, ambasadori libanez në Iran, Ahmad Sweidan, është thirrur në Liban për konsultime”, tha ajo.
”Ambasada iraniane do të vazhdojë të ketë një të ngarkuar me punë në Liban i cili do të vazhdojë misionin diplomatik”, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Denise Rahme për dpa.
”Për momentin, vetëm ambasadori është urdhëruar të largohet nga vendi”, tha ajo.
Qeveria libaneze është nën presion për çarmatimin e Hezbollahut, i cili ka lidhje të forta me Iranin.
Hezbollahu e hodhi poshtë me forcë vendimin e Ministrisë së Jashtme për të dëbuar ambasadorin, duke e quajtur atë “të paligjshëm, të pamatur dhe të nxitur nga motive politike”.
“Ky është një hap i pamatur dhe i dënueshëm që nuk i shërben interesave më të larta kombëtare të Libanit, as sovranitetit apo unitetit kombëtar të tij; përkundrazi, ai përbën një goditje kundër tyre dhe një nënshtrim të qartë ndaj presioneve të jashtme”, tha milicia.
Tensionet midis Hezbollahut dhe Izraelit janë përshkallëzuar përsëri mes luftës së Iranit.
Në sfondin e armiqësive të ripërtërira midis Hezbollahut dhe Izraelit, qeveria në Bejrut ka ndërmarrë tashmë hapa në javët e fundit për të frenuar pushtetin e Hezbollahut.
Për shembull, aktivitetet e saj ushtarake u shpallën të paligjshme në fillim të marsit.
Hezbollahu rifilloi sulmet e tij ndaj Izraelit pas luftës së Iranit të nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli më 28 shkurt.
Qeveria libaneze nuk është një palë aktive në konflikt dhe po përpiqet për qetësim të situatës./ a.jor.
