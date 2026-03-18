Liga Unike, Tirana mposht Flamurtarin në “finalen e vogël”
Tirana ka mposhtur me rezultatin 78-73 Flamurtarin dhe ka fituar vendin e tretë në këtë edicion të Ligës Unike në basketboll për femra.
Vajzat bardheblu kanë nisur më mirë ndeshjen dhe kanë fituar periodën e parë me rezultatin 23-21. Tirana dominon periodën e dytë, të cilën e fiton me rezultatin 23-14.
Flamurtari mundohet të reagojë në pjesën e dytë, duke fituar dy periodat e mbetura (19-17 dhe 19-15), por kjo nuk mjafton që të evitojë humbjen.
Tirana fiton gjithë takimin me rezultatin 78-73 dhe merr medaljen e bronztë në këtë edicion të Ligës Unike në basketboll për femra.
