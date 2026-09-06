Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo do të luajnë për herë të parë në të njëjtin ekip
Ndeshja e lamtumirës në futbollin e luajtur për Carlos Tevez mund të jetë historike pasi të gjithë sportdashësit, të cilët mund të rrealizojnë ëndrrën e tyre të hershme…
Ish-sulmuesi argjentinas, i cili ka lënë futbollin e luajtur në 2021-in, po planifikon që të organizojë një ndeshje lamtumire, ku siç lajmëroi vetë ai do të jenë të ftuar si Messi dhe Cristiano Ronaldo.
“I kam të dy në Ëhats App dhe të dy do të jenë në këtë ndeshje. Nëse do të jetë e nevojshme do të shkoj personalisht për t’i marrë”, tha Tevez, i cili po përgatitet për ndeshjen e dhjetorit. A.V.
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