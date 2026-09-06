Vllaznia, zv-trajneri Ergi Borshi: Krijuam shumë, por fati ishte me Partizanin
Zv-trajneri i Vllaznisë, Ergi Borshi ka folur për “Super Gol” pas humbjes 3-2 që skuadra shkodrane pësoi në “Loro Boriçi” përballë Partizanit.
“Fitorja në Shkodër është një detyrim, një detyrim para publikut dhe në këto kushte që jemi ne kthehet në detyrim jo vetëm brenda, por edhe jashtë. Sot djemtë luftuan dhe treguan se duan ta fitojnë ndeshjen. Ka dhe ndeshje të tilla që nuk fitohen me zor. Partizani erdhi dy-tri herë në portë dhe mori atë që deshi”.
“Ne krijuam shumë raste, por fati ishte me Partizanin. Duhet të jemi më të qetë kur dalim para portës. Çfarë mund të korigjojmë? Po, ka gjëra për të korrigjuar, në të gjitha repartit. Edhe fakti që nuk kalojmë në avantazh duhet korrigjuar, edhe që pësojmë duhet korrigjuar”.
“Megjithatë, nga ndeshja e parë e deri sot kemi treguar rritje. Na duhen pikë, se ato na sjellin qetësi. Deri tani kemi vuajtur për të marrë pikë, duhet të përgatitemi më mirë për ndeshjen e radhës”.
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