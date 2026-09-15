Lisa Kudrow rikthehet në Emmys me dy nominime dhe shfaqet e veshur me Celine
Aktorja Lisa Kudrow ka marrë 17 nominime për Emmy gjatë karrierës në televizion, përfshirë gjashtë nominime për rolin e saj ikonë si Phoebe Buffay në Friends — nga të cilat fitoi çmimin në vitin 1998. Këtë vit ajo është rikthyer në ceremoninë e Emmys me dy nominime për serialin The Comeback: për Zonjë kryesore në një seri komedie (për personazhin Valerie Cherish) dhe për Shkrim në një seri komedie, ku figuron si bashkë-autore.
Sipas Harper’s Bazaar, Kudrow kaloi tapisën në Peacock Theater të Los Angeles me një fustan të zi me gjatësi deri poshtë dhe fund të bollshëm, të kombinuar me një xhaketë shumë të shkurtër me rever katrorë prej materiali të butë — të gjitha nga Celine. Flokët e saj bjonde ishin të lëshuara në një lob të fryrë elegant, dhe ndër aksesorët ajo mbante vetëm një unazë. Për fotot në tapisër ajo pozoi së bashku me djalin e saj, Julian Murray Stern, i veshur me kostum klasik të zi dhe kravatë.
Kudrow ishte më parë e nominuar për të njëjtin çmim aktorik në vitet 2006 dhe 2015, duke vendosur rekordin për periudhën më të gjatë midis tre nominimeve aktorike për të njëjtin personazh në të njëjtin serial. Në kategorinë e Zonjës kryesore ajo konkuron me Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (The Bear), Elle Fanning (Margo’s Got Money Troubles) dhe Jean Smart (Hacks). Smart synon të arrijë një rrugëtim të përsosur me katër fitore për sezonin e fundit të Hacks, pas çmimeve të fituara në 2021, 2022, 2024 dhe 2025.
Fituesit do të shpallen gjatë ceremonisë, dhe mbetet të shihet nëse Kudrow do të shtojë një tjetër statuete në koleksionin e saj; Siç raporton Harper’s Bazaar.
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