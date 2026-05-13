13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 100.84 ▼1.31%
ARI 4,715 ▲0.6%
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
BTC $80,980 ▲ +0.01% ETH $2,302 ▲ +0.14% XRP $1.4617 ▼ -0.08% SOL $95.2300 ▼ -0.91%
Anija ruse që u fundos pranë Spanjës mund të ketë transportuar reaktorë bërthamorë për në Korenë e Veriut LSDM: Gjysma e anëtarëve të Qeverisë së OBRM-PDUKM dhe ZNAM kanë pasaporta bullgare UBT International Smart Schools akreditohet nga Cambridge International Education Lista Serbe dorëzon listën për deputetë, kandidate edhe ish-drejtoresha e OJQ-së Radosavleviq Trofeu i parë i vitit/ Dinamo dhe Egnatia, sot në fushë për finalen e Kupës së Shqipërisë
Kosova

Lista e LVV-së, këta janë emrat e rinj në garë për deputetë

· 2 min lexim

Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar listën e plotë të kandidatëve për deputetë, duke prezantuar përbërjen e re për zgjedhjet e ardhshme.

Në këtë listë janë përfshirë edhe një sërë emrash të rinj, të cilët nuk kanë qenë pjesë e listës zgjedhore në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.

Këta kandidatë paraqesin shtesa të reja në listën e subjektit politik dhe konsiderohen si prurje të reja në garën për Kuvend.

Emrat e rinj të përfshirë në listë janë: Arton Konushevci (15), Triera Kasumi Berisha (36), Nora Arapi Krasniqi (39), Ragmi Mustafi (46), Pranvera Jusufi Imeri (47), Elvira Ibrahimi Hoti (53), Krenare Çerkini (58), Armend Baloku (59), Ermira Bytyqi (67), Valon Peci (72), Adelina Tërshani (74), Feim Tahirsylaj (76), Vlora Vuqiterna Cmega (77), Bajram Mehmeti (79), Kadrije Lika Troni (80), Marigona Bekteshi Ferati (84), Rajmonda Ahmetaj (85), Jeton Mehmeti (86), Osman Musliu (89), Nita Gashi (90), Shpend Nuihu (91), Metë Shatri (92), Aida Doli (93), Arjeta Ajeti (94), Bajram Mavriqi (97), Hysni Mehani (99), Filloreta Bujupi (101), Tiona Reçica (103), Nevzad Asllani (104), Haki Huruglica (105), Naim Rexhaj (106), Nazmi Hoxha (108) dhe Vaxhid Rexhepaj (109).

Lista për zgjedhjet e 7 qershorit

Kurse në top 10 e listës së Lëvizjes Vetëvendosje janë këta emra: Albin Kurti, Glauk Konjufca, Donika Gërvalla, Avndi Dehari, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Xhelal Sveçla, Mimoza Kusari-Lila, Hajrulla Çeku dhe Shqipe Mehmeti-Selimi.

Afati për dorëzimin e listave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka përfunduar mbrëmë.

KQZ-ja ka bërë të ditur se të gjithë kandidatët që synojnë të garojnë për Kuvendin e Kosovës do t’i nënshtrohen procesit të verifikimit institucional, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. /Telegrafi/

Lista për zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025

