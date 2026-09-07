Lista e zezë e Hollywood, aktorja Susan Sarandon zbulon: Mbështetja për Palestinën më ka kushtuar role
Aktorja 79-vjeçare ka shprehur hapur mbështetjen e saj për Palestinën gjatë konfliktit të vazhdueshëm në Gaza dhe ka ndarë me të tjerët se aktivizmi i saj ka pasoja profesionale. Komentet e saj vijnë pas disa artistëve që i kanë dalë në mbrojtje aktorit Mark Ruffalo, i cili gjithashtu ka qenë viktimë e një “fushate shpifjeje”.
Susan Sarandon ka thënë se mbështetja e saj për Palestinën ka çuar në humbjen e roleve të saj në filma dhe se pjesë të industrisë së filmit vazhdojnë ta shmangin atë për shkak të aktivizmit të saj.
Aktorja 79-vjeçare amerikane foli në Festivalin e Filmit në Venecia rreth asaj se si qëndrimi i saj ndaj veprimeve të Izraelit në Gaza ka ndikuar në punën e saj: “Sa i përket strukturës së pushtetit, kohët e fundit më janë hequr filma sepse ka agjenci që u thonë njerëzve të mos më punësojnë ende.”
Aktorja fituese e çmimit Oscar vuri në dukje se pavarësisht humbjes së roleve në filma, ajo mendon se “narrativa ka ndryshuar plotësisht në aspektin e rëndësisë historike të Palestinës dhe lidhjeve të sionistëve me Amerikën në politikën tonë”.
Ajo shtoi: “Ky ka qenë një zbulim i madh për njerëzit, se sa para i japin Shtetet e Bashkuara Izraelit, askush nuk e kuptoi vërtet këtë.”
Sondazhet e fundit të opinionit publik kanë treguar një zbutje të dukshme të mbështetjes së SHBA-së për Izraelin që nga fillimi i luftës në Gaza në vitin 2023. Sipas një sondazhi të korrikut nga Qendra Kërkimore Pew , opinioni publik i SHBA-së si ndaj popullit izraelit ashtu edhe ndaj qeverisë izraelite është bërë gjithnjë e më negativ dhe amerikanët tani e shohin popullin palestinez pothuajse aq pozitivisht sa e shohin popullin izraelit.
Sarandon po merrte pjesë në një konferencë shtypi për filmin e saj të ardhshëm “The Echo Chamber ” dhe falënderoi regjisoren Andrea Pallaoro që nuk “i dëgjoi paralajmërimet” nga ata që ishin kundër punës së saj në kinema.
Ylli veteran i filmave “The Rocky Horror Picture Show” , “Thelma & Louise” dhe “Dead Man Walking” ka qenë një nga aktivistet më të zëshme pro-palestineze në Hollywood , së bashku me të tjerë si Joaquin Phoenix, Javier Bardem dhe Marc Ruffalo, dhe u hoq nga puna nga agjencia e saj e talenteve UTA në vitin 2023 pas komenteve që bëri gjatë pjesëmarrjes në tubimet pro-palestineze një muaj pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit.
Fjalët e saj ankorohen në frikën në rritje në lidhje me futjen në listën e zezë të Hollivudit dhe vijnë pas komenteve të bëra nga George Clooney, i cili i doli në mbrojtje Mark Ruffalo pas akuzave për antisemitizëm.
Duke folur në Festivalin e Filmit në Venecia, ku mori Luanin e Artë të festivalit për Arritje Gjatë Jetës , Clooney mbrojti të drejtën e Ruffalo-s për të kritikuar blerjen e propozuar prej 111 miliardë dollarësh të Warner Bros Discovery nga Paramount.
«Shqetësohem kur një kompani e madhe gëlltit një kompani tjetër», tha Clooney. «Gjithmonë shqetësohem sa herë që kompanitë e mëdha konsolidohen, sepse kjo do të thotë që shumë njerëz do të humbasin vendet e tyre të punës».
Ai vazhdoi: “Unë mbështes aftësinë e Mark Ruffalo për të folur lirisht. Ne nuk do ta ndalojmë fjalën e lirë. Unë besoj në lirinë e fjalës edhe kur nuk pajtohem plotësisht me të. Kjo është e rëndësishme, apo jo? Në fakt, është pjesë e mënyrës se si funksionon një demokraci.”
Ai shtoi: “Do të ketë njerëz sonte në sallë që do të mos pajtohen me pothuajse gjithçka që them ose për të cilën qëndroj. Është e drejtë. Kështu duhet të jetë. Ne duhet t’i argumentojmë këto gjëra dhe të arrijmë në një përfundim bazuar në informacionin që marrim… Unë gjithmonë do ta mbështes aftësinë e Mark Ruffalo-s për të folur lirshëm. Më pëlqen. Ai është një njeri i mirë.”
Ruffalo kishte shprehur më parë shqetësim në lidhje me bashkimin e propozuar të studiove për pasojat e mundshme për Hollywood-in, ndërsa i drejtoi kritikat e tij edhe familjes që qëndron pas Paramount. David Ellison, drejtori ekzekutiv i kompanisë, është djali i bashkëthemeluesit të Oracle, Larry Ellison. Ruffalo akuzoi familjen Ellison se ishte bashkëfajtore në “gjenocidin” e palestinezëve, duke argumentuar se ai ishte “ndërtuar mbi një sistem shtypjeje të aparteidit të mundësuar nga Oracle”.
Ruffalo nxori në pah lidhjet e Oracle me ushtrinë izraelite dhe komentet e tij shkaktuan një reagim të ashpër nga Paramount, e cila e akuzoi atë për përmendje të tropeve antisemite.
Ruffalo e hodhi poshtë akuzën dhe më shumë se 170 artistë, akademikë dhe figura publike hebrenj nënshkruan më pas një letër të hapur në mbrojtje të aktorit, duke paralajmëruar kundër përpjekjeve për të heshtur kritikat ndaj Izraelit ose bashkimit të propozuar.
Letra e hapur me titull “Mjaft!”, e nënshkruar nga artistë si Joel Coen, Joaquin Phoenix, Ilana Glazer, Todd Haynes dhe Hannah Einbinder, shkruante: “Ne jemi artistë, shkrimtarë, profesionistë krijues, udhëheqës fetarë dhe mendimtarë hebrenj që, në përgjigje të fushatës së egër shpifëse kundër kolegut tonë të respektuar Mark Ruffalo, kemi një mesazh të thjeshtë për ta ndarë me botën: Mjaft!”.
“Mjaft me përdorimin e rremë dhe të rrezikshëm të akuzave për antisemitizëm si armë kundër atyre që janë mjaftueshëm të guximshëm për të treguar të dukshmen: se sulmi ndaj popullit palestinez dhe sulmi ndaj lirive tona në vend janë thellësisht të ndërlidhura dhe nuk ka asgjë antisemite në njohjen e këtij fakti.”
Letra vëren se bashkimi i propozuar i Paramount dhe Warner Brothers Discovery do të “shkatërrojë mijëra e mijëra mjete jetese” dhe “do të konsolidojë më tej kontrollin oligarkik të medias sonë” si pjesë e një “projekti më të madh të dominimit të nxitur nga teknologjia”.
“Larry Ellison dhe partnerët e tij nuk kanë qenë kurrë të turpshëm ta trumbetojnë këtë – dhe këtë ata vetë e kanë lidhur në mënyrë të qartë me mbështetjen e tyre për shkatërrimet e vazhdueshme që po u bëhen popullit të Palestinës dhe me heshtjen e kritikëve të këtyre tmerreve”, thuhet në letër.
Letra përfundon me nënshkruesit që deklarojnë se “qëndrojnë me krenari me Mark Ruffalo-n dhe me të gjithë njerëzit e mirë që po ngrihen me guxim dhe po i thonë të vërtetën pushtetit”.
Susan Sarandon luan në filmin The Echo Chamber , i cili është një nga 21 filmat që konkurrojnë për çmimin Luani i Artë të Venedikut. Çmimi do të jepet më 12 shtator.
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