Qindra gra protestojnë në Havana kundër bllokadës së naftës nga SHBA Trajneri i Italisë nuk do të jetë Ancelotti, ka rinovuar kontratën me Brazilin deri në vitin 2030 Problemi i sulmit te Milani nuk është i ri: gjatë 10 viteve të fundit, më i miri ka qenë… Bacca Litmanen kthehet në fushë në moshën 55 vjeçare: Kishin pak lojtarë, më kërkuan ndihmë Turne kombëtar i shkollave të mesme për djem dhe vajza, ja eventi i radhës i FSHF dhe SHRF
Sporti

Litmanen kthehet në fushë në moshën 55 vjeçare: Kishin pak lojtarë, më kërkuan ndihmë

· 1 min lexim

Në moshën 55 vjeç dhe 14 vjet pas daljes në pension, Jari Litmanen bën një rikthim sensacional në fushë, duke i dhënë një shtytje një karriere tashmë legjendare. Mesfushori sulmues i famshëm finlandez, i konsideruar si një nga ikonat absolute të futbollit nordik,  ka vendosur të riveshë këpucët dhe t’i bashkohet ekipit të JK Tallinna Kalev.

Një rikthim i habitshëm, por që gjen logjikën e tij në jetën e përditshme të “Mbretit”: Litmanen jeton në Talin, ku jetojnë edhe djemtë e tij, Caro dhe Bruno, të dy të përfshirë në futboll.

Ai ishte shfaqur në fushë tetorin e kaluar për të kompensuar një emergjencë numerike, por tani klubi ka zgjedhur ta nënshkruajë zyrtarisht atë për të gjithë sezonin.

“Papritmas ata kishin pak lojtarë dhe, meqenëse unë tashmë po stërvitesha me ta, trajneri më kërkoi t’i ndihmoja”, tha vetë Litmanen.

