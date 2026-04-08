Litmanen kthehet në fushë në moshën 55 vjeçare: Kishin pak lojtarë, më kërkuan ndihmë
Në moshën 55 vjeç dhe 14 vjet pas daljes në pension, Jari Litmanen bën një rikthim sensacional në fushë, duke i dhënë një shtytje një karriere tashmë legjendare. Mesfushori sulmues i famshëm finlandez, i konsideruar si një nga ikonat absolute të futbollit nordik, ka vendosur të riveshë këpucët dhe t’i bashkohet ekipit të JK Tallinna Kalev.
Një rikthim i habitshëm, por që gjen logjikën e tij në jetën e përditshme të “Mbretit”: Litmanen jeton në Talin, ku jetojnë edhe djemtë e tij, Caro dhe Bruno, të dy të përfshirë në futboll.
Ai ishte shfaqur në fushë tetorin e kaluar për të kompensuar një emergjencë numerike, por tani klubi ka zgjedhur ta nënshkruajë zyrtarisht atë për të gjithë sezonin.
“Papritmas ata kishin pak lojtarë dhe, meqenëse unë tashmë po stërvitesha me ta, trajneri më kërkoi t’i ndihmoja”, tha vetë Litmanen.
