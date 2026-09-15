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Bota

LITUANI – Avionë të NATO-s rrëzojnë një dron të paidentifikuar brenda territorit

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– Avionë

RIGA, 15 shtator /ATSH-DPA/ – Avionët luftarakë të NATO-s kanë rrëzuar një dron mbi territorin e Lituanisë, në atë që raportohet të jetë hera e parë që një mjet ajror pa pilot rrëzohet nga aleanca në hapësirën ajrore të këtij vendi.

Presidenti lituanez Gitanas Nausėda njoftoi sot herët se avionët luftarakë të NATO-s kishin ndërhyrë për të neutralizuar dronin.

Ministria e Mbrojtjes në Vilnius bëri të ditur se mjeti u rrëzua pak pas mesnatës nga avionë italianë Eurofighter.

Autoritetet lituaneze kishin paralajmëruar më herët banorët e disa rajoneve për një kërcënim të mundshëm nga ajri. Deri në momentin e raportimit, nuk kishte të dhëna të qarta për origjinën apo llojin e dronit.

Sipas Vilmantas Vitkauskas, kreut të Qendrës Kombëtare të Menaxhimit të Krizave, droni u rrëzua në një zonë rurale pranë fshatit Pratkunai, rreth 50 kilometra në juglindje të Kaunasit.

Bazuar në të dhënat fillestare, ai mund të ketë hyrë në territorin lituanez nga hapësira ajrore e Bjellorusisë.

Në zonën e rrëzimit janë gjetur mbetje të dronit, të cilat po ekzaminohen nga autoritetet. Deri tani, nuk janë raportuar viktima apo dëme materiale.

Lituania kufizohet me enklavën ruse të Kaliningradit dhe me Bjellorusinë, aleate e ngushtë e Moskës. Që nga fillimi i pushtimit të plotë rus të Ukrainës, vendi është ndier veçanërisht i kërcënuar.

Sipas qeverisë lituaneze, shërbimet e inteligjencës ushtarake kanë informacione që sugjerojnë se Rusia mund të jetë duke shqyrtuar sulme ndaj infrastrukturës kritike në shtetet baltike.

Ndërkohë, Gjermania po ndërton në Lituani një brigadë të blinduar, e cila do të përbëhet nga rreth 4 800 trupa dhe pritet të jetë plotësisht operacionale deri në vitin 2027.

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