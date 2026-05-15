EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
Maqedonia

LSDM, Mickoskit: Kushti themelor për vazhdimin e negociatave me BE-në është përfshirja e pakicave në Kushtetutë

LSDM sot ka akuzuar kryeministrin, Hristijan Mickoskin se po kërkon alibi për mos përmbushjen e axhendës së reformave të BE-së.Nga atje thonë se Hristijan Mickoski sot po përpiqet përsëri t’ia hedhë fajin për mosfunksionimin e tij LSDM-së.

“Realiteti është si më poshtë: Ai vetë e shfuqizoi Qeverinë Teknike; ai tha se “nuk ka nevojë për LSDM-në; ai premtoi se deri më 1 qershor do të përfundonte të gjitha pikat e Axhendës së Reformës.

Tani, kur nuk ka arritur të përmbushë asgjë, ai përsëri po kërkon “arsye nga LSDM-ja”.

Kushti themelor për vazhdimin e negociatave me BE-në është përfshirja e pakicave në Kushtetutë.

Pa këtë – nuk ka përparim drejt BE-së, as negociata, asgjë.

Mickoski nuk do t’i përfundojë reformat sepse nuk dëshiron t’i përfundojë ato. Ai nuk dëshiron një gjyqësor të pavarur, nuk dëshiron një Prokurori Publike Evropiane dhe nuk dëshiron të përmbushë kushtet evropiane.

LSDM nuk do t’i japë atij alibi për dështimin në përmbushjen e axhendës së reformave”,akuzojnë nga LSDM.

Nga atje shtojnë se Mickoski nuk dëshiron BE-në. Ai dëshiron vetëm pushtet pa kontroll dhe pa përgjegjësi për të drejtuar bizneset./Telegrafi/

