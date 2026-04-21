LSDM: Qeveria e Mickoskit i lë qytetarët vetëm përballë krizës globale
LSDM sot akuzon kryeministrin Hristijan Mickoski se në kohën e krizës globale i ka lënë pa mbështetje qytetarët e vendit.
LSDM sot akuzon kryeministrin Hristijan Mickoski se në kohën e krizës globale i ka lënë pa mbështetje qytetarët e vendit.
“Ndërsa kryeministri Hristijan Mickoski mburret se jemi “ekonomia e tretë me rritjen më të shpejtë në Evropë” dhe se kemi një rritje prej 3 përqind, qytetarët po përballen me koston gjithnjë e më të shtrenjtë të jetesës.
Paga minimale e sindikatës për prillin e vitit 2026 arriti në pothuajse 69.000 denarë. Vetëm në një muaj, ajo u rrit me pothuajse 1.000 denarë, dhe që nga fillimi i krizës (mars) me mbi 2.300 denarë.
Inflacioni po rritet përsëri, dhe shporta e konsumatorit vazhdon të bëhet më e shtrenjtë edhe pas tronditjes fillestare të luftës në Lindjen e Mesme.
Qeveria fillimisht prezantoi një gjysmëmasë, duke ulur TVSH-në për karburantet nga 18% në 10% në mars, një masë që LSDM e kishte kërkuar edhe më herët dhe me një ulje më serioze të TVSH-së në 5%.
Por tani qeveria e Mickoskit ka hequr masën e naftës dhe e ka kthyer TVSH-në në 18%.
Çmimet e karburanteve po bëhen më të lira në bursa, por qytetarët dhe kompanitë do të paguajnë më shumë”, thonë nga LSDM./Telegrafi/
