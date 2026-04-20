☁️
Tiranë 19°C · Vranët 20 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▲0%
ARI 4,813 ▼1.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $74,953 ▼ -0.34% ETH $2,305 ▼ -0.53% XRP $1.4168 ▼ -0.28% SOL $85.0500 ▲ +0.17%
20 Apr 2026
Breaking
Menu
Maqedonia

LSDM: Qytetarët shtrenjtë i paguajnë përrallat e Mickoskit për ekonominë

· 2 min lexim

Nga partia maqedonase në opozitë LSDM, thonë se "qytetarët i paguajnë shtrenjtë përallat e Mickoskit se ekonomia e Maqedonisë është e treta në Evropë".

LSDM: Qytetarët shtrenjtë i paguajnë përrallat e Mickoskit për ekonominë

Nga partia maqedonase në opozitë LSDM, thonë se “qytetarët i paguajnë shtrenjtë përallat e Mickoskit se ekonomia e Maqedonisë është e treta në Evropë”. Mishi, vezët, vaji i ullirit janë më të shtrenjta… Kompanitë po pushojnë nga puna punëtorë, ka mbi 1,500 punëtorë të pushuar nga puna vetëm në pak muaj.

Nga LSDM theksojnë se “kur qytetarët hyjnë në një dyqan, kur shkojnë në treg, kur paguajnë faturat, kur shikojnë portofolet e tyre të zbrazëta dhe frigoriferët e zbrazët, ata e dinë më së miri se sa realiste është përralla e Mickoskit për ekonominë e tretë në Evropë”. Dhe pagat nuk lëvizin, të gozhduara në fund, punëtorët e RMV-së kanë pagat më të ulëta në Evropë”. 180 milionë euro, që nga muaji i kaluar, është borxhi për rimbursimet e TVSH-së ndaj kompanive.

“Me Mickoskin, standardi i jetesës së qytetarëve po përkeqësohet dita-ditës, qytetarët kanë gjithnjë e më pak para dhe jetojnë gjithnjë e më keq. “Ekonomia është në një trend në rënie. Ndërsa tregon përralla për ekonominë e tretë në Evropë, Mickoski nuk ka marrë masa për të ndihmuar qytetarët në krizë dhe për të mbrojtur standardin”, thonë nga LSDM. Vëmendja mbetet te reagimet e aktorëve politikë dhe te hapat që mund të pasojnë në ditët në vijim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu