Lufta në Iran rrit çmimet globale të plehrave dhe frikën për kostot e ushqimit
Lufta në Iran ka rezultuar në një rritje prej 30-40% të kostos së plehrave minerale që nga fillimi i vitit, duke kërcënuar çmimet ndërkombëtare të ushqimit, sipas ekspertëve gjermanë.
“Çmimet e tregut botëror për plehrat e azotit po i afrohen gjithnjë e më shumë niveleve maksimale që pamë në fillim të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, në shkurt 2022″, tha Philipp Spinne, drejtor menaxhues i Shoqatës Gjermane Raiffeisen (DRV).
”Megjithatë, në Evropë, konsumatorët ende nuk i kanë ndjerë drejtpërdrejt efektet sepse shumë fermerë kishin blerë tashmë plehrat e tyre të pranverës para se të fillonte lufta në Iran”, tha Shoqata e Fermerëve të Bavarisë.
”Por, nëse lufta zgjatet, kostot e prodhimit në Gjermani dhe vende të tjera ka të ngjarë të rriten, dhe bashkë me to, edhe çmimet e prodhuesit”, paralajmëroi ajo.
Katër vjet më parë, kërcënimi për sigurinë globale ushqimore, të cilit i frikësoheshin disa ekspertë, nuk u materializua.
Kjo ndodhi pjesërisht sepse Rusia – një prodhuese kryesore e plehrave – përfitoi nga pushtimi i fqinjit të saj dhe në fakt rriti eksportet e plehrave.
Bashkimi Evropian që atëherë ka futur gradualisht rritje të tarifave për plehrat ruse të azotit.
”Çmimet e larta të energjisë po nxisin kryesisht rritjen e çmimeve, me çmimet e gazit që përbëjnë deri në 90% të kostove të prodhimit të amoniakut dhe azotit”, tha Shoqata e Industrisë Agrare të Gjermanisë.
Prandaj, nëse gazi bëhet më i shtrenjtë, çmimet e plehrave rriten automatikisht. Por nëse fermerët përdorin më pak pleh, rendimentet e të korrave vuajnë si rezultat.
Edhe pse rreth një e treta e uresë së tregtuar në botë dhe rreth 20% e amoniakut kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, ndikimi i drejtpërdrejtë në Evropë deri më tani konsiderohet minimal.
“Evropa ka importuar mezi ndonjë pleh nga rajoni i konfliktit për vite me radhë”, tha një zëdhënës i Shoqatës Gjermane të Industrisë Bujqësore (IVA).
Në rastin e Gjermanisë, rreth 75% e kërkesave për plehra azotike ende mund të përmbushen nga prodhimi vendas, dhe pak më shumë në rastin e plehrave të potasit.
Megjithatë, efektet indirekte të çmimeve më të larta të gazit dhe gazit natyror të lëngshëm, të cilat po ndikojnë në industritë evropiane të kimikateve dhe plehrave, po ndihen shumë.
Rritja e ndjeshme e çmimeve të gazit në Evropën Perëndimore mes luftës në Ukrainë ka dobësuar tashmë industrinë lokale kimike.
Në përgjigje, IVA po bën thirrje për forcimin e prodhimit vendas.
Shoqata po mbështet gjithashtu tarifa më të larta për potasin rus./ a.jor.
