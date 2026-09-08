Luis Enrique: PSG në krizë? Nuk jam i shqetësuar, por duhet të përmirësohemi
“Nëse i shohim vetëm rezultatet, është një fillim katastrofik i sezonit. Por si trajner, di si të vlerësosh dhe gjykosh gjithçka që ndodh në fushë. Ka gjëra që mund t’i përmirësojmë, por mendoj se meritojmë më shumë pikë. Nuk jam i shqetësuar. Do të shohim në fund të sezonit se çfarë meritojmë. Jam i qetë, por duhet të përmirësohemi”. Kjo u deklarua nga Luis Enrique, trajneri i kampionëve evropianë PSG, në prag të ndeshjes hapëse të Ligës së Kampionëve kundër Slovan Bratislava në Parc des Princes.
PSG nuk është në formën e saj më të mirë, pasi ka fituar vetëm dy pikë në tri ndeshje të Ligue 1 dhe ka pësuar tashmë gjashtë gola. “Të gjithë janë të emocionuar dhe të motivuar për të luajtur kundër nesh. Duhet ta pranojmë këtë dhe të dalim nga zona jonë e rehatisë. Jam gati të tregoj se duhet ta rishpikim veten çdo ditë”, vazhdoi ai.
PSG ka fituar dy edicionet e fundit të turneut; vetëm Real Madrid (1956-60, 2016-18), Ajax (1971-73) dhe Bayern (1974-76) kanë fituar tri radhazi. “Unë ushtroj presion të vazhdueshëm mbi ekipin”, shtoi Luis Enrique.
“Do të doja që ne të përfundonim në tetë vendet e para dhe të shmangnim fazën eliminatore, por me një short kaq të vështirë, është e pashmangshme që të humbasim pikë. Do të jetë si dy vitet e fundit, kualifikimi do të jetë i vështirë”, shtoi ai, duke iu referuar ndeshjeve kundër Manchester City, Barcelonës dhe Aston Villa.
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