Topi i Artë 2026, ja 30 finalistët
Edicioni i 70-të i Topit të Artë do të zhvillohet të hënën, më 26 tetor 2026. Për herë të parë në histori, eventi do të largohet nga Parisi për në Londër. Ky ndryshim vendi ka një kuptim shumë simbolik: feston përvjetorin e shtatëdhjetë të trofeut duke e sjellë atë në atdheun e Stanley Matthews, anglezit që fitoi edicionin e parë në vitin 1956. Vendndodhja e saktë brenda kryeqytetit britanik dhe ora zyrtare e fillimit do të shpallen së shpejti nga organizatorët.
Cilët janë kandidatët? Listat e shkurtra zyrtare do të shpallen të martën, më 8 shtator 2026, nga France Football: si gjithmonë, do të ketë 30 kandidatë për Topin e Artë për meshkuj dhe 30 kandidatë për Topin e Artë për femra:
Jude Bellingham, Pau Cubarsì, Ousmane Dembelè, Marc Cucurella, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhaes, Erling Haaland, Harry Kane, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Manè, Marquinhos Mbiç, Lionel Mendes, Lautan Messi, Joao Neves, Michael Olise, Willian Pacho.
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