UEFA publikon një postim me himnin e ri të Champions, revoltohen tifozët
Ndoshta jo të gjithë e mbajnë mend se në sezonin 2024-25, që përkon me lançimin e formatit të ri me një grup të vetëm, UEFA debutoi një himn i ri i Ligës së Kampionëve. Megjithatë, fjala “i ri” është një ekzagjerim. Versioni i regjistruar nga Tony Britten, i cili shkroi edhe himnin “origjinal”, është vetëm pak më i shpejtë dhe më i fokusuar në vokal sesa muzika që të gjithë e njohin kaq mirë që nga viti 1992 dhe që luhet para ndeshjeve evropiane.
Për të njoftuar fillimin e sezonit 2026-27 të Ligës së Kampionëve, UEFA postoi një klip në mediat sociale me muzikën që debutoi dy sezone më parë. Shumë tifozë, duke besuar se ishte një himn i ri, e mbushën postimin me kritika: “Na ktheni himnin e vjetër”, “Pse donin të ndryshoni një himn tashmë legjendar?”, “Sillni himnin origjinal, është i tmerrshëm” e kështu me radhë.
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