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Kosova

Lushaku-Sadriu: Kur ka vullnet politik, institucionet formohen

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Shefja e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), e ka konsideruar të përfunduar procesin e konstituimit të Kuvendit të Kosovës.

Ajo tha se LDK-ja ua njeh partive politike të drejtën për të bërë propozimet e tyre, duke theksuar se ushtrimi i demokracisë dhe vullneti politik mundësojnë funksionalizimin e institucioneve.

“Për 20 minuta u konstituua Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kjo është një dëshmi që, kur vullneti politik dhe ushtrimi i demokracisë bëhen më të lehtë, kemi institucione”, tha ajo në një konferencë për media.

Lushaku-Sadriu tha se pas ndryshimit të qëndrimit të Lëvizjes Vetëvendosje, LDK-ja iu bashkua seancës konstituive, ku u votua kandidati i saj për nënkryetar të Kuvendit, Kujtim Shala.

“Kjo është një dëshmi që, kur vullneti politik dhe ushtrimi i demokracisë bëhen më të lehta, bëhen institucione. Po shihet që vetëm mungesa e vullnetit politik të grupit të parë parlamentar ka bërë që të ketë vonesa deri ditën e sotme”, deklaroi ajo.

Sipas saj, LDK-ja kishte kërkuar që partive politike t’u njihej e drejta për të propozuar kandidatët e tyre për nënkryetarë të Kuvendit.

“Ne në seancën e fundit u kemi bërë thirrje që t’ua njohin të drejtën partive politike për propozimin e emrave për nënkryetarë të tyre. Vetëm pas ndërrimit të qëndrimit të tyre ne erdhëm dhe u bashkëngjitëm në seancë dhe u votua propozimi i kandidatit të LDK-së për nënkryetar, ashtu siç kemi propozuar ne”, tha Lushaku-Sadriu.

Ajo foli edhe për qëndrimin e LDK-së lidhur me zhvillimet në Kuvend, duke thënë se partia kishte synuar që deri në fund të shfrytëzohej mundësia e dialogut dhe dorëzimit të propozimeve.

Ndërkohë, sipas saj, situata ndryshoi pas qëndrimit të ri politik të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), e cila vendosi të mos marrë pjesë në seancë.

“Është situatë e re për shkak se nuk ka pasur vullnet për votim të nënkryetarëve dhe nuk iu është njohur e drejta. Ju e patë që grupit të dytë parlamentar nuk iu votua kandidati i tyre dhe ishte e njëjta logjikë për të vazhduar”, u shpreh ajo.

Lushaku-Sadriu bëri të ditur se PDK-ja pritet ta adresojë çështjen në Gjykatën Kushtetuese, ndërsa tha se LDK-ja do të kontribuojë në sqarimin e çështjeve që lidhen me ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e institucioneve.

Me përfundimin e procedurave të sotme, Kuvendi i Kosovës tashmë konsiderohet i konstituuar. /Telegrafi/

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