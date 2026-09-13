Falafel mesdhetar — kroketa krokante qiqrash me salcë tahini
Kroketa krokante qiqrash të pjekura në vaj, të shërbyera me salcë kremoze tahini dhe sallatë të freskët — një klasik vegjetarian i kuzhinës mesdhetare që përgatitet lehtë në shtëpi.
Falafel është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës mesdhetare dhe orientale: kroketa krokante nga jashtë dhe të buta nga brenda, të bëra me qiqra, erëza dhe zarzavate, që shërbehen zakonisht në pita me salcë tahini, sallatë dhe turshi.
Përbërësit (për 4 porcione):
- 250 g qiqra të thata (jo qiqra të ziera të konservës!)
- 1 qepë e vogël
- 3-4 thelpinj hudhër
- 1 tufë majdanoz i freskët
- Gjysmë tufe koliandër (cilantro), sipas dëshirës
- 1 lugë çaji qimnon (kumin) pluhur
- 1 lugë çaji koriandër pluhur
- 1 lugë çaji sodë buke
- 3-4 lugë gjelle miell
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Vaj për skuqje
Për salcën e tahinit:
- 4 lugë gjelle tahini (krem susami)
- 2 lugë gjelle lëng limoni të freskët
- 1 thelpi hudhër i shtypur
- 4-6 lugë gjelle ujë të ftohtë
- Kripë sipas shijes
Hapat e përgatitjes:
- Qiqrat e thata i lëmë në ujë të ftohtë 12-24 orë që të fryhen. Nuk i ziejmë — qiqrat e ziera nuk funksionojnë për falafel.
- I kullojmë qiqrat dhe i kalojmë në bluarës (robot kuzhine) së bashku me qepën, hudhrën, majdanozin, koliandrin, qimnonin, koriandrin, sodën e bukës, kripën dhe piperin, derisa të fitojmë një masë të trashë e jo shumë të hollë.
- Shtojmë miellin dhe e përziejmë mirë; masa duhet të mbahet e bashkuar pa u shpërndarë. E lëmë të pushojë 30 minuta në frigorifer.
- Me duar ose lugë formojmë toptha ose disqe të vegjël sa një arre.
- Nxehim vajin në 175-180°C dhe i skuqim falafelët 3-4 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë e krokante.
- I kullojmë mbi letër kuzhine që të thithë vajin e tepërt.
- Për salcën e tahinit: përziejmë tahinin, lëngun e limonit, hudhrën dhe kripën, pastaj shtojmë gradualisht ujë të ftohtë derisa të fitojmë një salcë kremoze.
- I shërbejmë falafelët të nxehtë, me salcën e tahinit, sallatë të freskët dhe bukë pita.
Koha e përgatitjes: 30 minuta (plus 12-24 orë mbajtja e qiqrave në ujë). Koha e gatimit: 15 minuta. Porcione: 4.
Këshillë: Falafelët mund t’i përgatisni edhe në furrë — i spërkatni me pak vaj ulliri dhe i pjekni 20-25 minuta në 200°C, duke i kthyer një herë.
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