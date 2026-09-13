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13 Sep 2026
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Receta gatimi

Falafel mesdhetar — kroketa krokante qiqrash me salcë tahini

Kroketa krokante qiqrash të pjekura në vaj, të shërbyera me salcë kremoze tahini dhe sallatë të freskët — një klasik vegjetarian i kuzhinës mesdhetare që përgatitet lehtë në shtëpi.

· 2 min lexim

Falafel është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës mesdhetare dhe orientale: kroketa krokante nga jashtë dhe të buta nga brenda, të bëra me qiqra, erëza dhe zarzavate, që shërbehen zakonisht në pita me salcë tahini, sallatë dhe turshi.

Përbërësit (për 4 porcione):

  • 250 g qiqra të thata (jo qiqra të ziera të konservës!)
  • 1 qepë e vogël
  • 3-4 thelpinj hudhër
  • 1 tufë majdanoz i freskët
  • Gjysmë tufe koliandër (cilantro), sipas dëshirës
  • 1 lugë çaji qimnon (kumin) pluhur
  • 1 lugë çaji koriandër pluhur
  • 1 lugë çaji sodë buke
  • 3-4 lugë gjelle miell
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Vaj për skuqje

Për salcën e tahinit:

  • 4 lugë gjelle tahini (krem susami)
  • 2 lugë gjelle lëng limoni të freskët
  • 1 thelpi hudhër i shtypur
  • 4-6 lugë gjelle ujë të ftohtë
  • Kripë sipas shijes

Hapat e përgatitjes:

  1. Qiqrat e thata i lëmë në ujë të ftohtë 12-24 orë që të fryhen. Nuk i ziejmë — qiqrat e ziera nuk funksionojnë për falafel.
  2. I kullojmë qiqrat dhe i kalojmë në bluarës (robot kuzhine) së bashku me qepën, hudhrën, majdanozin, koliandrin, qimnonin, koriandrin, sodën e bukës, kripën dhe piperin, derisa të fitojmë një masë të trashë e jo shumë të hollë.
  3. Shtojmë miellin dhe e përziejmë mirë; masa duhet të mbahet e bashkuar pa u shpërndarë. E lëmë të pushojë 30 minuta në frigorifer.
  4. Me duar ose lugë formojmë toptha ose disqe të vegjël sa një arre.
  5. Nxehim vajin në 175-180°C dhe i skuqim falafelët 3-4 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë e krokante.
  6. I kullojmë mbi letër kuzhine që të thithë vajin e tepërt.
  7. Për salcën e tahinit: përziejmë tahinin, lëngun e limonit, hudhrën dhe kripën, pastaj shtojmë gradualisht ujë të ftohtë derisa të fitojmë një salcë kremoze.
  8. I shërbejmë falafelët të nxehtë, me salcën e tahinit, sallatë të freskët dhe bukë pita.

Koha e përgatitjes: 30 minuta (plus 12-24 orë mbajtja e qiqrave në ujë). Koha e gatimit: 15 minuta. Porcione: 4.

Këshillë: Falafelët mund t’i përgatisni edhe në furrë — i spërkatni me pak vaj ulliri dhe i pjekni 20-25 minuta në 200°C, duke i kthyer një herë.

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